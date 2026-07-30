Proširuje se lista besplatnih lekova i smanjuje participacija pacijenata: Vlada Srbije usvojila odluku

Vlada Srbije donela je danas rešenje o davanju saglasnosti na pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i odluku o izmenama i dopunama odluke o najvišim cenama lekova, saopštila je pres služba Vlade Srbije.

Time je omogućeno proširenje ove liste novim inovativnim lekovima i značajno smanjenje participacije za 769 lekova sa liste A1, čime će pacijenti plaćati manju participaciju za veliki broj terapija.

Odlukom se omogućava stavljanje u promet 145 novih lekova koji se izdaju na recept, uključujući inovativne terapije za retke, onkološke, kardiovaskularne i druge teške bolesti.

Uvode se i brojni generički lekovi, što povećava dostupnost terapije i doprinosi većoj konkurenciji na tržištu lekova.

(Pančevac)