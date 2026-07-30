IZAŠAO „PANČEVAC”: Smesta čitati!

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 31. jula je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: rezultati ispitivanja Zavoda za javno zdravlje kažu da je voda za kupanje dobra u Jabuci, Kačarevu i na gradskoj plaži; kako su se zajednički veselili Mađari, Slovaci i Srbi u Vojlovici; šta nas očekuje na 56. omoljičkom „Žiselu”…

Uz to, „Pančevac” piše o tome šta Srbiji donosi sporazum sa SAD-om, kako razmišlja Ivan Kurajov, o utiscima sa ivanovačkih „Ribarskih dana i noći”… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Iskoristili smo kratku letnju pauzu u radu RCT-a „Mihajlo Pupin” za razgovor sa dugogodišnjim rukovodiocem Centra dr Dragoljubom Cucićem o sistemu funkcionisanja ove prestižne obrazovne ustanove.

Dr Dragoljub Cucić je za „Pančevac” rekao:

– U RCT-u „Mihajlo Pupin” koriste se razne metode rada. Zainteresovanim učenicima nude se sadržaji koje oni ne mogu da dobiju u svojim matičnim školama. To podrazumeva da se stvore uslovi za kvalitetan kontinuirani rad u okruženju učenika sa sličnim intelektualnim sposobnostima i potrebama, da se učenici obuče za pisanje istraživačkih radova i da se uključuju u istraživačke projekte naučnih i stručnih institucija. Uz to, da se učenicima koji su umetnički daroviti i motivisani da rade na svom napredovanju, omogući rad u okruženju vršnjaka istih ili sličnih afiniteta.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

Korak ka istorijskom sporazumu: DPM i DPSM dogovorili potpisivanje Memoranduma o saradnji u Skoplju