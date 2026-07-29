Korak ka istorijskom sporazumu: DPM i DPSM dogovorili potpisivanje Memoranduma o saradnji u Skoplju

U Skoplju je danas održan važan sastanak između delegacije Demokratske partije Makedonaca (DPM) i predsednika Demokratske partije Srba Makedonije (DPSM) Ivana Stoiljkovića, na kojem je dogovoreno skoro potpisivanje Memoranduma o saradnji između dve političke organizacije. Sastanku su prisustvovali Maja Georgievska, predsednica DPM u Srbiji, dr Igor Dimitrijev, potpredsednik DPM, Goran Pislević, predsednik Glavnog odbora DPM i Zoran Peševski, istaknuti privrednik iz Pančeva, vlasnik nedeljnika i sajta „Pančevac“.

Ovaj susret predstavlja ključni korak ka daljem unapređenju odnosa i zajedničkom političkom delovanju.

Tokom konstruktivnog razgovora, lideri i predstavnici partija fokusirali su se na zaštitu i unapređenje prava makedonske nacionalne zajednice u Republici Srbiji, ali i na položaj i interese srpske zajednice u Severnoj Makedoniji. Glavni ishod sastanka je otvaranje pitanja zvaničnog sporazuma, a tačan datum potpisivanja Memoranduma biće definisan u narednim danima.

Predstavnici obe stranke izrazili su veliko zadovoljstvo postignutim dogovorom, ističući uverenje da će budući dokument biti temelj za još snažnije povezivanje. Primarni cilj ove saradnje jeste da se glas makedonske zajednice u Srbiji čuje jasnije i snažnije kroz institucije i zajedničke projekte. Iz DPM-a poručuju da nastavljaju odgovoran i posvećen rad u direktnom interesu svog naroda sa obe strane granice.

(Pančevac)