Ponos Kovačice i Pančeva: Šampion Aleksa Rakonjac napada evropski tron u Poljskoj

Kovačica i Pančevo imaće ogroman razlog za ponos na predstojećem, prvom Evropskom prvenstvu za mlađe seniore (do 23 godine), koje se početkom avgusta održava u poljskom Vroclavu.

Boje Srbije braniće jedan od naših najboljih strelaca, Aleksa Rakonjac. Iako nastupa pod zastavom Pančeva, mladi šampion je porodičnim korenima neraskidivo vezan za Kovačicu, rodno mesto njegove majke.

Stručni štab Streljačkog saveza Srbije odabrao je 14 reprezentativaca za ovo istorijsko takmičenje, a Rakonjac se s pravom izdvaja kao predvodnik.

Reč je o zvanično najuspešnijem muškom strelcu Srbije u 2025. godini, koji iza sebe već ima impresivnu kolekciju medalja sa evropskih prvenstava i takmičenja Svetskog kupa.

Evropsko prvenstvo u Poljskoj za Aleksu je samo još jedna važna stanica ka ostvarenju najvećeg sportskog sna – učešću i borbi za odličje na Olimpijskim igrama 2028. godine.

(Pančevac)