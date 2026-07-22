Kovačica: Srebro za gimnazijalku Natašu Povolni

Nataša Povolni, učenica Gimnazije „Mihajlo Pupin“ u Kovačici, ostvarila je izuzetan uspeh osvajanjem druge nagrade na konkursu Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu. Ovaj prestižni rezultat potvrda je njenog darivanja, ali i predanog mentorskog rada njene profesorke likovne umetnosti Sanje Stvorcove.

Inspiracija japanskom filozofijom i zrelost u izrazu

Mlada umetnica ne krije uzbuđenje zbog nagrade koja je stigla u izuzetno jakoj konkurenciji.

„Bila sam pre svega iznenađena, jer je reč o veoma cenjenom fakultetu, i beskrajno sam srećna što se žiriju dopao moj rad. Tema konkursa bila je ‘Greška’, a ja sam je posmatrala iz ljudske perspektive — kako ljudi gledaju na tu reč i koje sve slojeve značenja ona nosi. Inspirisala me je japanska tehnika kincugi, gde se polomljena posuda spaja zlatom. Moji planovi su da nastavim da se bavim likovnim stvaralaštvom i, ko zna, možda jednog dana postanem prepoznatljivo ime u svetu umetnosti. Pronašla sam srodan univerzitetski smer u Slovačkoj i volela bih da tamo nastavim svoje školovanje“, ističe Nataša.



Profesorka Sanja Stvorcova naglašava da uspeh ima posebnu težinu jer su većina konkurenata bili učenici specijalizovanih srednjih umetničkih škola.

„Natašin uspeh donosi veliku radost i dokaz je da se trud, posvećenost i kreativnost uvek prepoznaju. Smatram da njen najveći talenat leži u tome što ona istinski razmišlja kroz umetnost. Ne zaustavlja se samo na estetski lepom vizuelnom rešenju, već svako delo gradi oko dublje ideje i emocije, šaljući jasnu poruku publici. Upravo je ta zrelost izdvojila njen rad od ostalih. Nataša se još uvek dvoumi između grafičkog dizajna, dizajna enterijera i arhitekture, ali pošto se na svim tim fakultetima traži autentična umetnička crta, ne sumnjam da će uspeti i svim srcem navijam za nju“, ponosno objašnjava profesorka Stvorcova.

Kontinuirani uspesi kovačkih gimnazijalaca

Ovaj rezultat nije usamljeni incident, već plod sistemske podrške koju škola pruža darovitim učenicima. „U našoj školi se trudimo da prepoznamo i pažljivo negujemo talenat. Podstičemo učenike da učestvuju na izložbama i konkursima jer je to najbolja prilika da predstave svoj rad, steknu nova iskustva i dobiju potvrdu da je njihova kreativnost vrednovana. Tokom ove školske godine konkurisali smo na sedam različitih manifestacija i sa svake smo se vratili sa nagradama. To nam jasno potvrđuje da imamo izuzetno angažovane i talentovane đake“, zaključuje Sanja Stvorcova.

(Pančevac/RTV Kovačica)