Vršac: Virtuozi iz Moldavije i operska diva Ljubica Vraneš zapalili Gradski trg

Gradski trg u Vršcu proteklog vikenda pretvorio se u elitnu svetsku audio-scenu na otvorenom. Hiljade Vrščana i gostiju grada uživalo je u dvočasovnom energetskom naboju koji je priredio svetski poznati ansambl Concertino Accordion Band iz Republike Moldavije. Da veče poprimi obrise istorijskog kulturnog događaja, pobrinula se specijalna gošća – proslavljeni mecosopran i ponos Vršca, Ljubica Vraneš.

Od irskog folka do moćnih rok adaptacija

Muzički spektakl otvoren je silovitom i ritmički besprekornom „Irskom svitom“, koja je odmah podigla temperaturu na prepunom trgu. Moldavski umetnici su tokom večeri demonstrirali zbog čega važe za jedan od najkreativnijih sastava današnjice. Kroz originalne aranžmane pisane isključivo za harmonike, publika je svedočila rušenju svih muzičkih barijera. Klasična dela dobila su moderno ruho kroz nesvakidašnji spoj tradicionalnog zvuka i atraktivnih rok adaptacija, otkrivajući potpunu raskoš i neočekivanu moć harmonike kao koncertnog instrumenta.

Karmen na vršački način i ovacije za kraj

Vrhunac emotivnog naboja i apsolutni favorit večeri bio je izlazak Ljubice Vraneš na scenu. Njena virtuozna i strastvena interpretacija čuvenih arija iz opere „Karmen“ Žorža Bizea, nošena moćnom podrškom moldavskih muzičara, izazvala je eksploziju oduševljenja i dugotrajne aplauze.

U drugom delu koncerta, nizala su se remek-dela Kamija Sen-Sansa, Čiprijana Porumbeskua i kralja tanga Astora Pjacole. Svaka kompozicija donela je novu dimenziju i svežu energiju zahvaljujući besprekornom izvođačkom umeću gostiju. Veliko finale pripalo je monumentalnoj Bahovoj „Tokati i fugi u de-molu“. Ova impresivna adaptacija na veličanstven način je zaokružila veče, a umetnici su sa scene ispraćeni višeminutnim stajaćim ovacijama.

Ovim koncertom Vršac je još jednom dokazao da ima rafiniranu publiku i kapacitet za organizaciju najzahtevnijih međunarodnih kulturnih programa, učvršćujući svoju poziciju vodećeg kulturnog centra u regionu.

(Grad Vršac)