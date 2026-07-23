Vatrogasci na Tamišu: Vežba spasavanja kod Uzdina

Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona Pančevo, koji u svom sastavu imaju vrhunski obučen specijalistički tim za spasavanje na vodi, uspešno su realizovali redovnu mesečnu vežbu na reci Tamiš sa ciljem provere spremnosti i podizanja operativnih sposobnosti u vanrednim situacijama, prenosi RTV Pančevo.

Taktička vežba održana je u blizini Uzdina, a dvanaestočlani tim profesionalnih vatrogasaca-spasilaca simulirao je najkompleksnije situacije sa kojima se susreću tokom realnih intervencija na terenu.

Profesionalci iz celog Južnog Banata na istom zadatku

Ovaj elitni tim čine isključivo profesionalni vatrogasci koji su prošli rigorozne specijalističke obuke za delovanje na vodi i u hitnim evakuacijama. S obzirom na to da Sektor za vanredne situacije pokriva veliku i hidrološki bogatu teritoriju, tim okuplja operativce iz svih vatrogasno-spasilačkih jedinica Južnog Banata. Među njima su i spasioci iz Bele Crkve, prepoznatljive po svojim jezerima, kao i iz Kovina, čiji je fokus na Dunavu.

Tokom zahtevnih manevara na Tamišu, provereni su ključni elementi uspešne akcije – brza procena situacije, savršena koordinacija i pravovremena reakcija. Pripadnici tima izveli su kompleksne vežbe brzog manevrisanja čamcima, kao i izvlačenja i spasavanja ugroženih lica sa obale, iz vode i samog plovila.

Kontinuitet u treningu kao garant bezbednosti građana

Nadležni ističu da su redovni treninzi zakonska i profesionalna obaveza, posebno tokom letnje sezone kada su rizici na rekama znatno povećani. Opremljenost tima je na najvišem nivou i podrazumeva kako specijalna plovila, tako i kompletnu mokru i suvu ličnu i zajedničku zaštitnu opremu za rad u svim vremenskim uslovima.

Predstavnici komandnog lanca Sektora za vanredne situacije u Pančevu istakli su važnost održavanja ovakvih vežbi za bezbednost celog regiona: „U obavezi smo da svakog meseca održavamo ove treninge na kojima uvežbavamo osnovne elemente spasavanja na vodi i sve prateće zadatke. Naš tim čini 12 profesionalnih vatrogasaca koji imaju stalnu obavezu da se odazovu na hitan poziv u slučaju bilo kakvog angažovanja. Oni dolaze sa teritorije celog Južnog Banata – imamo kolege iz Bele Crkve zbog tamošnjih jezera, iz Kovina zbog Dunava, tako da su zastupljene sve jedinice.”

Osvrćući se na specifičnost terena i stalnu spremnost jedinice, naglašeno je:

„Ovo nam je prvi put da radimo u ovom delu naše teritorije kod Uzdina, ali i to mora da se prođe. Inače uspešno pokrivamo i delujemo na Dunavu, Neri, Karašu, Tamišu i kanalu Dunav–Tisa–Dunav. Veoma je prepoznato da mora stalno da se trenira i održava kontinuitet u vežbama kako bismo bili spremni za hitno reagovanje. U toku same letnje sezone uvek imamo po nekoliko ozbiljnih angažovanja, hitnih evakuacija i spasavanja, zbog čega je ovaj vid obuke od ključnog značaja.”

(Pančevac/RTV Pančevo)