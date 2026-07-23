Južni Banat

Vatrogasci na Tamišu: Vežba spasavanja kod Uzdina

Specijalni dvanaestočlani tim iz celog Južnog Banata simulirao akcije spasavanja iz vode i čamaca u okviru redovne provere hitnog reagovanja.

14:00

23.07.2026

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Printscreen/RTV Pančevo

Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona Pančevo, koji u svom sastavu imaju vrhunski obučen specijalistički tim za spasavanje na vodi, uspešno su realizovali redovnu mesečnu vežbu na reci Tamiš sa ciljem provere spremnosti i podizanja operativnih sposobnosti u vanrednim situacijama, prenosi RTV Pančevo.

Taktička vežba održana je u blizini Uzdina, a dvanaestočlani tim profesionalnih vatrogasaca-spasilaca simulirao je najkompleksnije situacije sa kojima se susreću tokom realnih intervencija na terenu.

Printscreen/RTV Pančev

Profesionalci iz celog Južnog Banata na istom zadatku
Ovaj elitni tim čine isključivo profesionalni vatrogasci koji su prošli rigorozne specijalističke obuke za delovanje na vodi i u hitnim evakuacijama. S obzirom na to da Sektor za vanredne situacije pokriva veliku i hidrološki bogatu teritoriju, tim okuplja operativce iz svih vatrogasno-spasilačkih jedinica Južnog Banata. Među njima su i spasioci iz Bele Crkve, prepoznatljive po svojim jezerima, kao i iz Kovina, čiji je fokus na Dunavu.

Tokom zahtevnih manevara na Tamišu, provereni su ključni elementi uspešne akcije – brza procena situacije, savršena koordinacija i pravovremena reakcija. Pripadnici tima izveli su kompleksne vežbe brzog manevrisanja čamcima, kao i izvlačenja i spasavanja ugroženih lica sa obale, iz vode i samog plovila.

Printscreen/RTV Pančev

Kontinuitet u treningu kao garant bezbednosti građana
Nadležni ističu da su redovni treninzi zakonska i profesionalna obaveza, posebno tokom letnje sezone kada su rizici na rekama znatno povećani. Opremljenost tima je na najvišem nivou i podrazumeva kako specijalna plovila, tako i kompletnu mokru i suvu ličnu i zajedničku zaštitnu opremu za rad u svim vremenskim uslovima.

 

Predstavnici komandnog lanca Sektora za vanredne situacije u Pančevu istakli su važnost održavanja ovakvih vežbi za bezbednost celog regiona:

„U obavezi smo da svakog meseca održavamo ove treninge na kojima uvežbavamo osnovne elemente spasavanja na vodi i sve prateće zadatke. Naš tim čini 12 profesionalnih vatrogasaca koji imaju stalnu obavezu da se odazovu na hitan poziv u slučaju bilo kakvog angažovanja. Oni dolaze sa teritorije celog Južnog Banata – imamo kolege iz Bele Crkve zbog tamošnjih jezera, iz Kovina zbog Dunava, tako da su zastupljene sve jedinice.”

 

 

Osvrćući se na specifičnost terena i stalnu spremnost jedinice, naglašeno je:

„Ovo nam je prvi put da radimo u ovom delu naše teritorije kod Uzdina, ali i to mora da se prođe. Inače uspešno pokrivamo i delujemo na Dunavu, Neri, Karašu, Tamišu i kanalu Dunav–Tisa–Dunav. Veoma je prepoznato da mora stalno da se trenira i održava kontinuitet u vežbama kako bismo bili spremni za hitno reagovanje. U toku same letnje sezone uvek imamo po nekoliko ozbiljnih angažovanja, hitnih evakuacija i spasavanja, zbog čega je ovaj vid obuke od ključnog značaja.”

(Pančevac/RTV Pančevo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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