Novi kulturni dragulj Opova: Vila Helena otvorila vrata i spojila prošlost i budućnost

Zahvaljujući značajnim sredstvima Pokrajinske vlade, čuvena Vila Helena u Opovu kompletno je rekonstruisana i preuređena, čime je ova južnobanatska opština dobila moderan prostor za kulturna dešavanja i čuvanje lokalne tradicije, prenosi RTV Pančevo.

Vila Helena predstavlja izuzetan kulturno-istorijski spomenik koji je tokom dugog niza godina menjao vlasnike i namenu. NJena temeljna obnova nema samo arhitektonski značaj, već ima duboku ulogu u obrazovanju i stvaranju prostora u kojem će buduće generacije moći da uče o prošlosti svog rodnog kraja.

Spoljašnja rekonstrukcija zgrade uspešno je završena 2023. godine, dok su prošle godine obezbeđena dodatna sredstva za kompletno opremanje i uređenje enterijera. U obnovljenoj unutrašnjosti objekta svoje mesto je već pronašla bogata muzejska postavka koju čine istorijski eksponati, stare fotografije i autentični predmeti koji svedoče o običajima i životu ljudi iz ovog dela Banata.

Prostor za izložbe, književne večeri i razvoj turizma

Lokalna samouprava ima velike planove za ovaj objekat. Pored stalne muzejske postavke, predviđeno je da Vila Helena postane regionalno mesto okupljanja svih generacija, gde će se redovno organizovati izložbe, književne večeri i drugi važni kulturni događaji. Na ovaj način značajno će se obogatiti društveni život Opova, ali i podići nivo lokalne turističke ponude.

Predstavnici lokalne samouprave i kulturni poslenici sa velikim ponosom ističu važnost ovog projekta za opštinu: „To je jedan naš kulturno-istorijski spomenik i ponos naše opštine, kao i ova deca. Upravo to jeste ta sinergija koju smo mi hteli da predstavimo. Vila Helena je imala kompletnu rekonstrukciju zahvaljujući Pokrajinskoj vladi i Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu. Vila Helena je kompletno rekonstruisana 2023. godine, a prošle godine su dobijena sredstva za kompletno uređenje njenog enterijera. I naši đaci su upravo to i mogli danas da vide.”

Osvrćući se na dugoročnu strategiju razvoja i očuvanja identiteta, Anka Simin Damjanov je naglasila:

„Ulaganje u kulturu je prioritet Opštine Opovo, kako zbog same opštine, tako i zbog turističke ponude. Obnovom Vile Helene Opovo nije dobilo samo uređenu istorijsku zgradu, već i novi kulturni centar koji spaja prošlost i budućnost. Ovakvi projekti potvrđuju da očuvanje kulturnog nasleđa predstavlja ulaganje u identitet zajednice i njene buduće generacije.”

(Društvene mreže)