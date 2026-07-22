Dvostruki podvig vršačkih planinara: Osvojeni najviši vrh Vojvodine i krov Balkana

Članovi Planinarsko-skijaškog kluba „Železničar“ iz Vršca proteklog vikenda ostvarili su izuzetne rezultate, uspešno realizujući tradicionalni noćni uspon na domaćem terenu, ali i zahtevnu međunarodnu ekspediciju na Balkanu.

Treći vikend u julu tradicionalno je rezervisan za jednu od najprepoznatljivijih lokalnih akcija. Vršački planinari su po 29. put uspešno organizovali i izveli noćni uspon na Gudurički vrh, koji sa svojih 641 metar nadmorske visine predstavlja najvišu tačku Vojvodine.

Dok je deo kluba osvajao domaće obronke pod zvezdanim nebom, druga ekipa PSK „Železničar“ uputila se na znatno izazovniji put u Bugarsku. Oni su ostvarili izuzetan sportski podvig ispenjavši planinu Rilu i njen najviši vrh Musalu. Sa nadmorskom visinom od 2.925 metara, Musala ponosno nosi titulu najvišeg vrha Bugarske i čitavog Balkanskog poluostrva.

Ovim paralelnim uspesima članovi vršačkog kluba nastavili su višedecenijsku tradiciju promocije planinarstva. Oni su još jednom dokazali da su upornost, vrhunska spremnost, zajedništvo i ljubav prema prirodi istinski zaštitni znak PSK „Železničar“.

(Pančevac/PSK „Zeleznicar Vrsac“)