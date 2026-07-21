Južni Banat

„Uzdinski kotlić” po devetnaesti put 25. jula okuplja majstore riblje čorbe

15:30

21.07.2026

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Foto: Pixabay

U okviru manifestacije „Dani Uzdina“, u subotu, 25. jula, u dvorištu Rumunske kuće biće održano tradicionalno, devetnaesto po redu takmičenje u kuvanju riblje čorbe „Uzdinski kotlić”.

Program ove popularne manifestacije počinje u 9 časova i očekuje se da će, kao i prethodnih godina, privući veliki broj ljubitelja tradicionalne banatske kuhinje, kulinarskih ekipa i posetilaca iz čitavog regiona. Organizatori pozivaju sve zainteresovane majstore kotlića da prijave svoje ekipe i provedu letnji dan u duhu tradicije, prijateljstva i dobre zabave.

Fudbal, Festival piva i jedinstvena izložba
Pored centralnog kulinarskog dela, posetioce u Uzdinu očekuje i izuzetno bogat prateći program. Od 10 časova na programu je međunarodna prijateljska utakmica u malom fudbalu, u kojoj će snage odmeriti domaći veterani iz kluba „Tibiskus” i gosti iz ekipe „Armonija” iz Sakalaža u Rumuniji.
Ove godine celodnevni događaj biće dodatno osvežen Festivalom piva. Svi gosti i takmičari imaće priliku da pogledaju i neobičnu izložbu pivskih ambalaža i majica, koja će biti postavljena tokom trajanja manifestacije.

 

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Prijave ekipa su otvorene
Prijave za kulinarsko takmičenje su u punom jeku. Sve zainteresovane ekipe koje žele da ukrste varjače i pokažu svoje umeće u pripremi najbolje riblje čorbe mogu se prijaviti kod organizatora na broj telefona 064 3616 754 (kontakt osoba: Pavel Balan).

/Pančevac/RTV Kovačica)

 

 

Tagovi

Dani Uzdina Festival piva Kuvanje riblje čorbe Rumunska kuća Uzdinski kotlić

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