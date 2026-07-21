Važno obaveštenje za meštane Kovina: U četvrtak velika akcija suzbijanja komaraca sa zemlje i iz vazduha

Opštinska uprava Kovin obaveštava građane da će u četvrtak, 23. jula 2026. godine, biti sprovedena sveobuhvatna akcija suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji cele opštine.

Akciju će izvesti specijalizovano preduzeće „Eko-Dez“ iz Beograda, a tretman će se vršiti istovremeno na dva načina kako bi se obezbedila maksimalna efikasnost.

Detaljan raspored i satnica tretmana

Akcija je podeljena u dve ključne faze u zavisnosti od načina tretiranja terena:

Tretman iz vazduha: Počeće u 19:00 časova i obuhvatiće površinu od 2.900 hektara. Punjenje vazduhoplova planirano je oko 17:00 časova na aerodromu u Smederevu.

Tretman sa zemlje: Počeće u 19:30 časova i sprovodiće se uređajima sa zemlje na ukupnoj površini od 1.500 hektara.

Koji preparati se koriste?

Za suzbijanje komaraca sa zemlje koristiće se provereni preparat „AQUA K-OTHRINE 20 EW“, dok će se za tretman iz vazduha upotrebiti preparat „NEOPIROX LAMBDA 2.0“.

Kompletnu koordinaciju rada ekipa na terenu sprovešće Petar Simić, šef stručno-operativnog tima preduzeća „Eko-Dez“, uz punu saradnju i nadzor imenovanih lica ispred Opštine Kovin. Apeluje se na pčelare da u navedenom periodu preduzmu sve neophodne mere kako bi zaštitili svoje košnice.

(OpstinaKovin)