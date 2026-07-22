Spremna trostruka fešta u Kovinu: Koncert grupe „Neverne bebe“, noćni bazar i regata obeležavaju gradsku slavu

Povodom predstojeće gradske slave, Sabora svetog arhangela Gavrila, Turistička organizacija opštine Kovin pripremila je bogat manifestacioni program koji 26. jula donosi veliku zabavu u centar grada, dok već dan kasnije startuje i treća Kovinska regata.

Za lokalne medije je o detaljima proslave govorila Divna Kirilov, organizatorka za promociju i razvoj turističkih proizvoda u TO Kovin, prenosi Fejsbuk grupa Radio Bus Kovin. Ona je najavila da građane i posetioce očekuje celodnevni sadržaj prilagođen svim generacijama, uključujući i tradicionalne verske običaje.

Noćni bazar, vožnja vozićem i spektakl u večernjim satima

Centralni deo proslave obeležiće manifestacija na otvorenom u samom jezgru Kovina. Od 17 do 24 časa biće postavljen noćni bazar sa brojnim štandovima, dok će za najmlađe biti organizovana kreativna radionica. Mališani i roditelji moći će da uživaju i u besplatnoj vožnji turističkim vozićem, koji će saobraćati na svakih pola sata u periodu od 17 do 20 časova. Veče uoči same slave, 25. jula, obeležiće tradicionalno rezanje slavskog kolača i prigodan kulturno-umetnički program.

Vrhunac praznične večeri biće veliki koncert popularnog rok sastava:

„U večernjim satima planiran je koncert, ove godine nastupiće bend ‘Neverne bebe’. I već sutradan, nakon Kovinske slave, već tradicionalno, ove godine kreće treća Kovinska regata. Nakon uspešno organizovanih prve i druge Kovinske regate, odlučili smo se da se upustimo u novu rečnu avanturu”, najavila je Divna Kirilov.

Nizak vodostaj menja planove za rečnu avanturu dužu od 500 kilometara

Treća Kovinska regata, koja zvanično isplovljava 27. jula u 9.00 časova iz kovinskog Dunavca, osmišljena je sa ciljem promocije nautičkog turizma, ekologije i prirodnih lepota Dunava i Save. Planirana ruta od oko 500 kilometara predviđa plovidbu uzvodno do Ušća Drine i povratak u Kovin 7. avgusta. Ipak, hidrološka situacija na terenu mogla bi da primora zapovednika regate Vasu Bugarskog da skrati plovidbu.

Divna Kirilov je detaljno objasnila sa kakvim se izazovima organizatori suočavaju zbog vremenskih prilika:

„Moramo da naglasimo da će ove godine najverovatnije doći do izmene rute plovidbe zbog nepovoljnih vremenskih prilika i niskog vodostaja Dunava i Save. Sigurno je da će regata ploviti do Kupinova i možda još nekih 20 kilometara uzvodno, ali o tome jedino kad bude počela regata, pa kad se na licu mesta bude videla situacija na terenu. Kod nas je prijavljeno preko 30 učesnika. E sada, ima problem što su neka plovila iz Novog Sada i okoline i oni zbog niskog vodostaja trenutno ne mogu da isplove sa svojih privezišta. Tako da videćemo, do sada imamo potvrđenih oko 25 plovila. Od priključivanja plovila sa Drinske regate i iz Republike Srpske mora da se odustane, jer im vremenski uslovi i nizak vodostaj to ne dozvoljavaju. Prijave su zatvorene, jer moramo da pošaljemo Lučkoj kapetaniji Beograd konačan spisak učesnika.”

Kao uvod u ove velike letnje događaje, u sredu će Kovin posetiti i vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije Vojvodine, Milivoj Kovačević, sa kojim će lokalni čelnici održati radni sastanak i obići ključne turističke potencijale ove južnobanatske opštine.

(Pančevac/Radio Bus Kovin)