Darko Tuševljaković gost biblioteke u Beloj Crkvi: NIN-ova nagrada menja život i pisca i romana

Promocija romana „Karota“ Darka Tuševljakovića održana je u Narodnoj biblioteci u Beloj Crkvi, prenosi BCinfo.

Dobitnik NIN-ove nagrade predstavio je višeslojnu dramu pojedinca i psihološki roman o ličnoj i kolektivnoj drami devedesetih na našem području.

„Život se promenio od trenutka kada je proglašena ta nagrada, život mog romana i moj život. Interesovanje je zaista veliko i tu vidimo koji je značaj te nagrada i danas posle toliko godina. Dovoljno je osvrnuti se na dosadašnje dobitnike i videti koliko je ona važna u istoriji savremene domaće literature. Sada imam iskustvo iz da kažem drugog ugla, vidim koliko ta nagrađena knjiga dobije novu pažnju time što je ovenčana tom nagradom“ – rekao je između ostalog Darko Tuševljaković, dobitnik NIN-ove nagrade.

Darko Tuševljaković do sada je objavio tri zbirke priča, kao i pet romana. Dela su mu se našla u užim i najužim izborima za prestižne književne nagrade u zemlji i regionu. Poslednja u nizu je NIN-ova nagrada za roman „Karota“.

(BCinfo)