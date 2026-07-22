Paunović: Savremeniji Kovin u savremenoj Srbiji

Paunović je istakla da uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta predstavlja jedan od značajnih koraka ka modernizaciji javne uprave i unapređenju usluga koje lokalne samouprave pružaju građanima.

Ona je izrazila zahvalnost rukovodstvu Opštine Kovin na tome što je prepoznalo značaj ovog projekta i podržalo nastojanja Ministarstva da građanima omogući da na jednom mestu dobiju sve neophodne informacije i završe administrativne poslove.

Ministarka je naglasila da jedinstvena upravna mesta značajno olakšavaju svakodnevno funkcionisanje građana i privrede, skraćuju vreme čekanja i doprinose efikasnijem radu lokalnih samouprava, zahvaljujući obučenim i posvećenim službenicima koji svakodnevno pružaju podršku građanima.

Prema njenim rečima, Ministarstvo kroz javne pozive opredeljuje sredstva za projekte koji odgovaraju stvarnim potrebama građana i doprinose razvoju lokalnih samouprava.

Paunović je ukazala na to da u Srbiji danas funkcioniše skoro 80 jedinstvenih upravnih mesta, kao i da će Ministarstvo nastaviti da širi njihovu mrežu, jer ona predstavlja važan korak u daljoj digitalizaciji javne uprave.

Ona je, govoreći o specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027, poručila da će Opština Kovin, kao i sve druge lokalne samouprave, imati priliku da u okviru „Srpske kućeˮ predstavi istorijske i kulturne vrednosti ovog kraja.

Ministarka je naglasila da će ova međunarodna izložba biti prilika da posetioci upoznaju tradiciju i potencijale svih krajeva naše zemlje.

(Pančevac/Vlada Srbije)