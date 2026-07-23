Kultura 100% za najmlađe: Mališani u Vršcu uživaju u pozorišnoj magiji

Predstavom „Note malog Mocarta“ svečano je otvoren ovogodišnji dečji program u okviru manifestacije Vršačko kulturno leto.

Najmlađa publika je kroz prepoznatljive melodije, igru i interakciju sa glumcima imala priliku da upozna život slavnog kompozitora na zabavan, edukativan i inspirativan način.

Organizatori najavljuju da će se predstave za decu igrati svakog četvrtka u Muzičkom paviljonu, sve do 31. avgusta. Već sledeći termin rezervisan je za 23. jul u 19 časova , kada je na repertoaru komad „Odbegla princeza“.

Vršačko kulturno leto do kraja avgusta obećava kulturu 100 posto nova interaktivna druženja i mnogo dobre zabave za sve mališane.

(Kulturni centar Vršac)