Južni Banat

Kultura 100% za najmlađe: Mališani u Vršcu uživaju u pozorišnoj magiji

15:00

23.07.2026

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Foto: FB/Kulturni centar Vršac

Predstavom „Note malog Mocarta“ svečano je otvoren ovogodišnji dečji program u okviru manifestacije Vršačko kulturno leto.
Najmlađa publika je kroz prepoznatljive melodije, igru i interakciju sa glumcima imala priliku da upozna život slavnog kompozitora na zabavan, edukativan i inspirativan način.
Organizatori najavljuju da će se predstave za decu igrati svakog četvrtka u Muzičkom paviljonu, sve do 31. avgusta. Već sledeći termin rezervisan je za 23. jul u 19 časova , kada je na repertoaru komad „Odbegla princeza“.

Vršačko kulturno leto do kraja avgusta obećava kulturu 100 posto nova interaktivna druženja i mnogo dobre zabave za sve mališane.

(Kulturni centar Vršac)

 

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