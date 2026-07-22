Manifestacija „Dani Uzdina” počela modernim pristupom poeziji i tehnologiji

Osamnaesto izdanje manifestacije „Dani Uzdina” počelo je u subotu, 18. jula, u sedištu Književno-umetničkog društva „Tibiscus”, nesvakidašnjim kulturnim događajem koji je priredio pesnik Gabrijel Babuc (Gabriel Băbuț), poznat kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu, prenosi RTV Kovačica.

Događaj je publici ponudio moderan pristup pesničkom stvaralaštvu, spajajući književnost sa tehnologijom putem interaktivne aplikacije.

Kako bi demonstrirao način na koji ova aplikacija funkcioniše, Gabrijel Babuc je kao polaznu tačku izabrao stihove čuvene pesme „Mi tražimo zemlju” (Noi vrem pământ) Đorđa Košbuka (George Coșbuc), koje je na izuzetno ekspresivan način recitovala njegova ćerka Anelija Babuc (Anelia Băbuț).

Polazeći od ovih stihova, pesnik je ilustrovao kako tehnologija može postati alat kreativnosti, a prisutni nisu ostali samo puki posmatrači, već su pozvani da uzmu učešće u kreativnom procesu, sami testirajući mogućnosti koje aplikacija nudi.

Program je upotpunjen izlaganjem Anelije Babuc, koja je po struci psiholog, a koja je publici pružila uvid u odnos između kreativnosti, tehnologije i ljudske psihe.

U svojoj analizi, ona je istakla činjenicu da nove tehnologije ne umanjuju vrednost poezije, već joj pružaju nove načine izražavanja i približavanja publici, zaključivši da se „poezija ne gubi, već se transformiše”.

Događaj je naišao na visoke ocene prisutnih, koji su aktivno učestvovali u demonstraciji i otkrili inovativan način interakcije sa poezijom.

Za publiku u Uzdinu ovo je bilo jedinstveno kulturno iskustvo, predstavljeno po prvi put u ovom mestu, što dokazuje da književnost i tehnologija mogu da koegzistiraju i otvore nove perspektive u umetničkom delovanju.

Ovaj događaj otvorio je seriju manifestacija u okviru „Dana Uzdina”, koji će trajati do 8. avgusta, okupljajući kulturne, umetničke, sportske i književne programe posvećene lokalnoj zajednici.

(RTV Kovačica)