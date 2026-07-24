Primer iz Mramorka koji treba slediti: Meštani uredili prostor oko Izvora

MRAMORAK – U okviru akcije „Kultura uređenja sela“, grupa posvećenih meštana uspešno je sprovela još jednu radnu akciju sa ciljem ulepšavanja lokalne zajednice. Ovoga puta, fokus vrednih volontera bio je prostor oko Izvora, kojem je vraćen stari sjajm objavljeno je u Fejsbuk grupi Mramorak.

Iako u manjem broju, okupljeni građani su pokazali izuzetnu energiju i zajedništvo. Radna atmosfera bila je ispunjena entuzijazmom, a prisutni su se brzo organizovali i podelili alat – od metli i grabulja, do lopata i džakova za otpad, kako bi što brže i efikasnije očistili ovu lokaciju.

Svaki trenutak ove akcije ostao je zabeležen zahvaljujući fotografijama koje prenose deo radne, ali i pozitivne atmosfere koja je vladala tokom celog dana.

Nakon uspešno privedenog kraja i završenog posla, za sve učesnike organizovano je zasluženo osveženje i posluženje koje je obezbedila jedna od učesnica, Nada Sekulić. U ovoj ekološkoj i estetskoj akciji uređenja učestvovali su Nada Sekulić, Joris Zantvoort, Slavica Prvulj, Mikša Stojan Đorić i Slađana Radenković.

Učesnici su poručili da je glavni motiv ovakvih okupljanja jasna svest o važnosti očuvanja životne sredine, kao i iskreno uživanje u stvaranju lepšeg okruženja za sve generacije.

(Pančevac/S.L)