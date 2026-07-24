Ivanovo spremno za 21. Ribarske dane i noći

Ivanovo će predstojećeg vikenda, 25. i 26. jula, biti domaćin tradicionalne manifestacije „Ribarski dani i noći“, koja se pod pokroviteljstvom grada Pančeva organizuje već dvadeset prvi put.

Mesna zajednica Ivanovo, u saradnji sa lokalnim Domom kulture i školom, pripremila je izuzetno bogat dvodnevni program ispunjen sportskim takmičenjima, gastro nadmetanjima i vrhunskom zabavom za sve generacije.

Prvi dan manifestacije, subota 25. jul, otvaraju najmlađi učesnici već od 8 časova ujutru. Posetioce očekuju takmičenja u pecanju na plovak, skakanju u džaku, kao i nadmetanje u bacanju kugle sa ramena za mlađe i starije kategorije. Pored toga, planirani su turnir u malom fudbalu, stoni tenis i stoni fudbal u holu Doma kulture, kao i pozorišna predstava. Kruna prvog dana biće spektakularni koncert legendarne YU grupe, koji počinje u 21 sat na platou ispred zgrade Pošte.

Drugi dan, nedelja 26. jul, započeće u 8 časova takmičenjem lovaca u gađanju glinenih golubova. Od 10 do 13 časova na popularnom izletištu na Tamišu održaće se centralni događaj dana – takmičenje u kuvanju riblje čorbe, nakon čega sledi proglašenje pobednika. Manifestaciju će svojim ručnim radovima i tradicionalnim bakinim kolačima uveličati Udruženje žena „Bonaz Šandor“, kao i brojna druga udruženja žena koja će svoje štandove i autentične proizvode izložiti na ivanovačkom izletištu.

(Pančevac)