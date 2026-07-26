Mislite da vas razvod oslobađa kredita? Banka i dalje može da vam uzme svaki dinar

Razvod braka ne znači automatski i kraj zajedničkih obaveza prema banci. Čak i kada se bivši supružnici dogovore da jedan zadrži stan i nastavi da otplaćuje kredit, banka i dalje može da potražuje ceo dug od oba bivša partnera.

Kako navodi Narodna banka Srbije, solidarni dužnik ima ista prava i obaveze kao i glavni dužnik, pa razvod ili međusobni dogovor bivših supružnika sami po sebi ne menjaju ugovor o kreditu.

Nije svaki kredit zajednički

Prema Porodičnom zakonu, nije presudno samo ko je potpisao ugovor o kreditu, već i za koju namenu je novac iskorišćen.

Kredit predstavlja ličnu obavezu ako je podignut pre braka ili tokom braka za lične potrebe ili posebnu imovinu jednog supružnika.

S druge strane, supružnici solidarno odgovaraju za obaveze nastale radi podmirenja zajedničkih potreba porodice, kao što su kupovina ili renoviranje stana, troškovi domaćinstva ili održavanje zajedničke imovine.

Banka može da traži ceo dug

Solidarna odgovornost znači da banka ima pravo da naplati kompletan dug od bilo kog od bivših supružnika, sve dok kredit ne bude u potpunosti otplaćen.Vrhovni sud je u svojim odlukama zauzeo stav da razvod ne menja pravnu prirodu zajedničkog duga ako je kredit uzet za potrebe porodice.

Šta ako samo jedan plaća rate?

Ako jedan bivši supružnik nakon razvoda sam nastavi da otplaćuje zajednički kredit, može od drugog da traži naknadu dela koji na njega otpada.

Međutim, pravo na takav zahtev nastaje tek nakon što su rate zaista plaćene, a ne unapred za buduće obaveze.

Šta se dešava sa hipotekom?

Hipoteka ostaje upisana na nekretnini bez obzira na to kome ona pripadne posle razvoda. Da bi jedan bivši supružnik preuzeo ceo kredit i oslobodio drugog obaveze prema banci, neophodna je pisana saglasnost banke i izmena ugovora. U suprotnom, međusobni dogovor bivših supružnika nema pravno dejstvo prema banci.

(24sedam)