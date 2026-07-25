Vučić: Izbori za dva do četiri meseca, biće odlučujući za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će za dva, tri ili četiri meseca biti održani izbori u Srbiji i da će to biti, kako je rekao, odlučujući i odsutni izbori za budućnost Srbije.

“Zato vas molim da svu svoju energiju, svu svoju snagu usmerite, ne na mržnju, već na ono pozitivno što radimo. Na ono što treba da napravimo u Srbiji, da se ujedinimo i da pobeđujemo”, rekao je Vučić na skupu građana u selu Drežnik kod Užica.

Istakao je da će sledeće godine Srbija biti prva po stopi rasta u Evropi.

“Idemo da ih pobedimo i da im pokažemo da Srbiju niko ne može da sruši”, poručio je Vučić.

On je zahvalio građanima na podršci.

“Živela naša ujedinjena Srbija. Beskrajno vam hvala na svemu. Sve najbolje želim i vama i vašim porodicama”, rekao je Vučić na kraju skupa.