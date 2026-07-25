Politika Vesti

Vučić: Izbori za dva do četiri meseca, biće odlučujući za Srbiju

21:09

25.07.2026

Podeli vest:

Printscreen
Printscreen/TV Prva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će za dva, tri ili četiri meseca biti održani izbori u Srbiji i da će to biti, kako je rekao, odlučujući i odsutni izbori za budućnost Srbije.

“Zato vas molim da svu svoju energiju, svu svoju snagu usmerite, ne na mržnju, već na ono pozitivno što radimo. Na ono što treba da napravimo u Srbiji, da se ujedinimo i da pobeđujemo”, rekao je Vučić na skupu građana u selu Drežnik kod Užica.

Istakao je da će sledeće godine Srbija biti prva po stopi rasta u Evropi.

“Idemo da ih pobedimo i da im pokažemo da Srbiju niko ne može da sruši”, poručio je Vučić.

On je zahvalio građanima na podršci.

“Živela naša ujedinjena Srbija. Beskrajno vam hvala na svemu. Sve najbolje želim i vama i vašim porodicama”, rekao je Vučić na kraju skupa.

Tagovi

Aleksandar Vučić Izbori

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.