U toku „Žetelački dani” u Vojlovici

Juče, u petak, 24. jula, i danas, 25. jula, u Vojlovici se održavaju 31. „Žetelački dani”. Ova nadaleko poznata manifestacija započela je u 16 sati, 24. jula, izložbom rukotvorina članica nekoliko udruženja žena u Parku reformacije u Vojlovici.

Na istom mestu, u 17 sati, održana je edukativna radionica za decu. Kulturno-umetnički program počeo je u 19.30 sati na Letnjoj sceni SKPD-a „Đetvan”.

Ulicama lepog pančevačkog prigradskog naselja, danas u 11 sati, krenuo je defile učesnika ovog događaja: okupljanje je bilo zakazano kod zgrade MZ-a Vojlovica. Tradicionalni balovi održače se ove večeri u prostorijama MKUD-a „Tamaši Aron” i SKPD-a „Đetvan”. Spoj kulture, tradicije i prijateljstva slovačkog, mađarskog i srpskog naroda, kao i uvek, odiše bliskošću.

Uskoro opširnije.

(Pančevac / S. T)

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