Opovo dobija jedinstveno „Free Cage“ interaktivno igralište

Park u Opovu uskoro će postati bogatiji za potpuno novi, savremeni sadržaj namenjen svim generacijama. U toku je završna faza izgradnje prvog interaktivnog „Free Cage“ igrališta u Vojvodini, koje spaja igru, edukaciju, rekreaciju i inkluzivnost na otvorenom. Nakon Bora, Opovo je tek druga lokalna samouprava u Srbiji koja uvodi ovaj inovativni koncept.

Radove na uređenju prostora i montaži elemenata obišli su predsednica opštine Opovo Anka Simin Damjanov i pokrajinski poslanik Predrag Ginculj. Na terenu je već postavljena prepoznatljiva dekorativna ograda u obliku olovaka, završeno je betoniranje i izlivena je bezbednosna podloga, dok se trenutno radi na sklapanju rekvizita za igru.

Predsednica opštine je istakla da je primarni cilj lokalne samouprave obezbeđivanje modernih sadržaja dostupnih svim građanima. Ona je posebno naglasila inkluzivni karakter projekta, s obzirom na to da je deo igrališta u potpunosti prilagođen osobama sa invaliditetom. Simin Damjanov je uputila i apel sugrađanima da čuvaju novi prostor kako bi što duže ostao u funkciji zajednice.

Za razliku od tradicionalnih igrališta, „Free Cage“ koncept je projektovan za sedam funkcionalnih celina koje brišu generacijske granice. Posetioci svih uzrasta — od mališana i tinejdžera do roditelja, baka i deka — moći će da uživaju u džinovskim podnim verzijama popularnih društvenih igara kao što su šah, iks-oks, „Ne ljuti se, čoveče“, tangram, mice i slagalice.

Završetkom ovog projekta, centralni park u Opovu dobija potpuno novu dimenziju i postaje centralno mesto okupljanja, socijalizacije i zdravog života u lokalnoj zajednici.

(Naše Opovo)