Promenljivo i umereno toplo vreme, smena sunčanih intervala i oblaka

Tokom većeg dela dana biće suvo, ali se kasno posle podne, u večernjim časovima i tokom noći očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i osveženje.

Pred nama je period prave letnje klackalice koja sa sobom donosi smenu sunca, oblaka i lokalnih nepogoda. Prema podacima Republičkog hidmetorološkog zavoda (RHMZ), od utorka pa sve do petka (21–24. jul 2026. godine) očekuje nas nestabilno vreme, dok se stabilizacija i porast temperatura najavljuju tek za predstojeći vikend.

Maksimalne dnevne temperature u većini krajeva kreću se u intervalu od 24 do 30 °C, dok će u utorak na jugu i istoku zemlje i dalje biti veoma toplo sa temperaturama do 33 °C. Grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom moguće su još samo tokom utorka na jugu i jugozapadu Srbije. [1]

Vremenska prognoza za Pančevo

Stanovnike Pančeva u utorak očekuje uglavnom promenljivo i umereno toplo vreme sa smenom sunčanih intervala i oblaka.

Maksimalna temperatura: Oko 29 °C.

Minimalna jutarnja temperatura: Spustiće se do 17 °C.

Padavine: Tokom većeg dela dana biće suvo, ali se kasno posle podne, u večernjim časovima i tokom noći očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i osveženje.

Vetar: Slab do umeren severozapadni.

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike mogu usloviti tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika i osoba sa disajnim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražlјivosti i bolova u mišićima i zglobovima.

Prognoza do kraja nedelje: Kada se vraća sunce?

Nakon nestabilne sredine nedelje, od subote, 25. jula, vazdušni pritisak raste, što donosi pretežno sunčano vreme u svim krajevima. Sa suncem stiže i osetan porast temperatura, pa nas krajem jula ponovo očekuju prave letnje žege.

(RHMZ)