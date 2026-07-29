Železničar pred let za Portugal: Idemo hrabro i idemo na pobedu

Pred let ekipe Železničara za Portugal, na revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Brage, medijima se obratio trener Radomir Koković i izneo svoja očekivanja od utakmice zakazane za četvrtak od 21 sat.

Koković je u Bragu poveo 20 igrača, a u odnosu na prvi susret, na spisku nema Silvestera Džaspera. – Džaspera nema na spisku. To je jedini igrač koji nije sa nama u odnosu na prethodnu utakmicu. Svi ostali su u kadru, na raspolaganju su. Transfer je, ajde da kažemo, u završnoj fazi. Tu sada postoje dve stvari. Jedna je da verovatno glavom nije spreman da pruži sto odsto, što je donekle razumljivo. Takođe, mi moramo da se naviknemo na život posle Džaspera, nama je u interesu da igrači na koje ćemo računati, budu sa nama i budu u konkurenciji za tim – istakao je Koković.

Potom se osvrnuo na meč.

– Očekuje nas potpuno drugačija utakmica sa psihološke strane. Mi igramo na gostujućem, vrućem terenu. Oni su kod kuće dosta dobri. Promenićemo podlogu. To nas neće sprečiti da izađemo u utakmicu sa idejom kojom smo imali i u prvoj utakmici. Imamo negativan rezultat, probaćemo da to nadomestimo. Nećemo menjati ideju.

Koković ističe da ekipa ne oseća pritisak. – Ne mislim da osećaju pritisak. Ovo je novo za većinu mojih igrača. Mi nemamo puno iskustva u ovakvim utakmicama. U svakom slučaju lepo iskustvo za nas, a na meni je da psihološki pripremim ekipu.

Železničar je pozitivno iznenadio sve u prvoj utakmici protiv favorizovanog rivala.

– Ako to misle stručnjaci, drago mi je što je to utisak. Mi ćemo izaći hrabro i pokušati da ostavimo dobar performans i pobedu – zaključio je Koković.

Svoje utiske je podelio i štoper Mirko Milikić.

– Pripremali smo se cele nedelje za ovo i mislim da možemo da pariramo ekipi Brage, iako su stvarno kvalitetni. Daćemo maksimum, potruditi se da okrenemo rezultat u svoju korist. Očekuje nas zahtevna utakmica, jer su kod kuće još i bolji nego na strani, ali naravno da verujemo da možemo. Tako smo se psihički pripremali, možemo da iznesemo to na dobar način – rekao je Milikić.

Aleksa Kuljanin je najavio duel sa Bragom sledećim rečima:

– Protivnik me nikada ne plaši. Nije bitno protiv koga igram, ako je meni dan. Ako sam ja voljan, stvarno nije bitan. Samo treba da pokušam da mi svaki dan bude – moj dan. Ali mi ni prošlu utakmicu nismo zaslužili da izgubimo. Bili smo dobri, nadamo se da ćemo sada biti i bolji, da ćemo imati i malo sreće koja nam je nedostajala.

Uroš Tegeltija poručuje da će Železničar igrati svoju igru i u Portugalu.

– Nama je uvek identitet isti, idemo da izađemo da igramo fudbal, sa idejom da ne treba da igramo unazad. Nego uvek podignute glave, da pokažemo ko smo, da možemo da igramo fudbal kao i svi. Treba uvek izaći bez straha, da pokažeš ko si i šta umeš, da će te onda Bog pogledati. Volim što igramo taj fudbal, što je lopta više kod nas. Jako mi to prija. Jer iz toga može samo pozitivno da izađe. I nije mi trebalo mnogo da se priviknem, jer sam igrao ranije i napadača, više sam imao loptu. Ali bolje mi je nazad – zaključak je desnog beka.

U prvoj utakmici Železničar je poražen od Brage rezultatom 0:1.

(FK Železničar )