Održana deveta „Čajanka u Muzeju“ u okviru starčevačkih „Dana druženja“

U okviru jubilarnog programa 30. manifestacije „Dani druženja“ u Starčevu, uspešno je održana deveta po redu „Čajanka u Muzeju“, prenosi RTV Pančevo.

Ova sada već tradicionalna manifestacija okupila je brojne Starčevce u prijatnom ambijentu muzejske galerije, pruživši im priliku da uz osvežavajući ledeni čaj razgovaraju o najrazličitijim društvenim, kulturnim i praktičnim životnim temama sa svojim istaknutim sugrađanima.

Ovogodišnji koncept zadržao je prepoznatljivu formu sa četiri govornika koji su pokrili potpuno različite oblasti. Vladislava Vojvodić je sa prisutnima podelila svoje bogato višegodišnje iskustvo u radu sa decom kroz ples, dok je predsednik lokalnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dejan Terzić odgovarao na pitanja o bezbednosti i radu vatrogasaca. Tematsko veče upotpunio je Željko Radočaj pričom o tradiciji tamburaša, dok je Željka Poštić dala korisne savete i trikove za uspešan uzgoj cveća i povrća. Iz starčevačkog muzeja i Doma kulture najavljuju da se raznovrsne aktivnosti nastavljaju i da građane očekuje bogat program sve do kraja leta.

(RTV Pančevo)