Tamiš u letnjem režimu: Vodostaj stabilan, ali rukavci oko Opova presušuju

Dok se Dunav suočava sa rekordno niskim vodostajem, situacija na reci Tamiš na području južnog Banata znatno je stabilnija. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na ovoj reci trenutno vlada uobičajen letnji režim bez većih oscilacija i nema naznaka vanrednih hidroloških pojava.

Ipak, dugotrajni sušni period ostavio je vidljive posledice na manjim vodotocima i stajaćim vodama u okolini.

Kritično u rukavcima i kanalima

Za razliku od glavnog toka Tamiša, pojedini rukavci i melioracioni kanali na teritoriji opštine Opovo ovih dana su gotovo ili potpuno presušili.

Ovakvi uslovi sa niskim vodostajem donose sledeće specifičnosti:

Razvoj vegetacije: U pojedinim delovima toka dolazi do intenzivnijeg bujanja vodene vegetacije.

Otežana plovidba: Saobraćaj na reci je zbog bujanja bilja i plićaka otežan za manja plovila i čamce.

Brana u Opovu deli reku: Ribolovci biraju gornji tok

Drastična razlika u količini vode uočljiva je kod same brane u Opovu, što direktno diktira i uslove za sportski ribolov na ovom delu Tamiša.

„Uzvodno od ustave vodostaj je znatno viši, pa su uslovi za ribolov znatno bolji. Najčešće se love bela riba, babuška i poneki šaran. Nizvodno je vodostaj na biološkom minimumu i ulov je veoma slab“, ističe Srđan Savulov, predsednik Udruženja sportskih ribolovaca „Linjak“ iz Opova.

Prema zvaničnim prognozama RHMZ-a, hidrološka situacija na Tamišu ostaće nepromenjena i stabilna i tokom narednih dana, bez očekivanih naglih skokova ili padova nivoa reke.

( Glas Opova)