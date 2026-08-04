Optužni predlog protiv Pančevca zbog divlje gradnje

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M.S. (1979) iz Pančeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Građenje bez građevinske dozvole.

Okrivljenom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 23.9.2025. do 4.11.2025. godine, kao investitor, bez pribavljene građevinske dozvole izvodio radove na rekonstrukciji porodičnog stambenog objekta u Pančevu, te da je, uprkos rešenjima nadležne građevinske inspekcije kojima mu je naložena obustava radova i zatvoreno gradilište, nastavio sa nezakonitim izvođenjem građevinskih radova.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog M.S. osudi na kaznu zatvora u trajanju od šest meseci, koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, kao i na novčanu kaznu u iznosu od 100.000,00 dinara.

(Pančevac)