Prevarila Pančevku preko Fejsbuka: Uzela novac za bebi opremu pa nestala

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv Dž.S. (2003) iz Bačkog Petrovog Sela, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršila krivično delo Prevara.

Okrivljenoj se stavlja na teret da je u januaru 2023. godine, u Pančevu, putem oglasa objavljenog na društvenoj mreži „Facebook“, dovela u zabludu oštećenu B.S. (1992) iz Pančeva lažnim prikazivanjem da će joj prodati proizvode za bebe, usled čega joj je oštećena verujući u istinitost navoda iz oglasa, uplatila 6.560,00 dinara, nakon čega okrivljena nije isporučila dogovorenu robu, već je zadržala uplaćeni novac, čime je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist na štetu imovine oštećene.

U konkretnom predmetu, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je sa okrivljenom zaključilo sporazum o priznanju krivičnog dela, koji je zajedno sa optužnim predlogom dostavljen Osnovnom sudu u Pančevu radi odlučivanja o njegovom prihvatanju.

Sporazumom je predloženo da se okrivljenoj izrekne kazna zatvora u trajanju od jedne godine i novčana kazna u iznosu od 50.000,00 dinara.

(Pančevac)