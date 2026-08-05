Biciklima kroz kulturno nasleđe Kovačice i Padine

U sklopu prvih slovačkih narodnih predsvečanosti u opštini Kovačica, uspešno je realizovana prva e-bajk (e-bike) kulturna tura. Ovaj događaj, organizovan kao uvod u centralne Slovačke narodne svečanosti koje se sledećeg vikenda održavaju u Bačkom Petrovcu, ugostio je zamenicu ambasadora Slovačke Republike u Beogradu Katarinu Kosvaldovu (Katarína Kožvaldová), kao i mlade članove folklornog ansambla „Čekovan” iz Slovačke, prenosi RTV Kovačica.

Oni su na električnim biciklima obišli ključne tačke koje svedoče o bogatoj istoriji, naivnoj umetnosti i težačkom životu Slovaka u Banatu.

Od kovačičkih virtuoza do padinskih bunara

Ruta je započela ispred Galerije naivne umetnosti u Kovačici, a program je bio pažljivo osmišljen kako bi gosti iz matice osetili duboke korene svoje zajednice u Vojvodini. Predstavnik lokalne samouprave detaljno je obrazložio itinerer ove jedinstvene kulturno-sportske akcije:

„U sklopu Slovačkih narodnih svečanosti koje se održavaju sledeći vikend u Bačkom Petrovcu, ovaj vikend se u opštini Kovačica po prvi put organizuju Slovačke narodne predsvečanosti, koje počinju danas sa e-bajk turom. Naši gosti iz Slovačke učestvuju u e-bajk turi gde obilazimo naše znamenitosti u Kovačici, od Galerije naivne umetnosti do Spomen-doma Martina Jonaša. Onda idemo do porodice gospodina Nemčeka koji proizvodi violine, a posle toga idemo za Padinu, gde ćemo obići Etno-dom Padina, muzej ‘Petraš’, Šajbenov bunar i na kraju Masarikovo dvorište, gde će učesnicima biti poslužena i večera.“

Pouke iz istorije o teškom životu predaka

Jedan od najvažnijih segmenata posete u Padini bio je obilazak autentičnih istorijskih lokacija koje govore o neverovatnim naporima prvih doseljenika da obezbede pijaću vodu u suvoj banatskoj ravnici. Lokalni domaćini ističu da je prenošenje ove istorijske istine na mlađe generacije njihova sveta dužnost:

„Posete za mene znače mnogo, zato što mogu da isispričam mladima kako je nekad bilo, kako se narod namučio, pogotovo u Padini, kad nije bilo vode, kad su se doselili pre 220 godina. Tako da, ipak, hoću to da prenesem i da znaju da život nije baš tako lak bio nekada. I sada ima isto, verovatno, neke teškoće, poteškoće, ali u to vreme baš je bilo nemoguće i živeti i sve.“

Oduševljenje gostiju očuvanjem slovačkog identiteta

Za mlade folkloraše iz Slovačke, ova tura na električnim biciklima bila je emotivan i neposredan susret sa tradicijom koju njihovi sunarodnici u Vojvodini verno čuvaju duže od dva veka. Prevedeni i jezički prilagođeni, njihovi utisci odišu divljenjem i zahvalnošću:

„Meni se ovo sve veoma dopalo, kako je zapravo sve sačuvano u izvornom stanju. Veoma mi se sviđa što se tako brinu o tome i što to čuvaju i za sledeće generacije. Ovo je neopisivo rečima, meni je bilo prelepo i sigurno bismo došli ponovo na duže, da sve ovo lepo pogledamo, jer je zaista vredelo. Srećan sam što smo došli do samog srca ove tradicionalne kulture koju su naši preci doneli iz Slovačke na Donju zemlju i koju su veoma duboko i verno sačuvali. Radujem se što smo došli i što naši članovi mogu ovo da dožive i vide sve ove sačuvane stvari.“

Prva e-bajk tura uspešno je spojila ekologiju, sport i kulturnu diplomatiju pod pokroviteljstvom Opštine Kovačica, potvrđujući neraskidivu povezanost i mostove prijateljstva između Slovačke i Srbije.

(RTV Kovačica)