Nova energija je stigla: Počinje peta sezona prakse za operatere u NIS-u

Počinje još jedna sezona prakse za operatere u NIS-u! Po peti put kompanija otvara svoja vrata tek navršenim srednjoškolcima koji dobijaju priliku za prve karijerne korake i rad u struci. U ovoj sezoni programa učestvovaće 28 polaznika.

Program prakse za operatere u kompaniji NIS je šestomesečni plaćeni program čiji je cilj da mladima pruži podršku na početku karijere. Sprovodi se u skladu sa biznis potrebama kompanije i predstavlja podršku održivom poslovanju NIS-a kroz dugoročno planiranje stručnog kadra. Ovaj program je ujedno i podrška lokalnoj zajednici, u vidu zapošljavanja mladih u sredinama u kojima žive. Ove godine učešće je omogućeno učenicima koji su završili odabrane smerove Mašinske škole „Pančevo“, Tehničke škole „23. maj“ i Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u Pančevu, kao i Tehničke škole Zrenjanin i Tehničke škole „Pavle Savić“ u Novom Sadu. Sa ovim školama NIS sarađuje putem korporativnog programa „Energija znanja“.

Polaznici će se obučavati u različitim organizacionim delovima kompanije, a najviše njih iskustvo će sticati u Rafineriji nafte Pančevo, gde je danas i organizovan svečani doček mladih.

Tokom trajanja prakse svaki polaznik ima svog mentora, koji će mu biti na raspolaganju tokom učenja i rada. Polaznici će imati priliku i da prođu kroz različite obuke i da time upotpune svoje znanje. Nakon završetka programa, praktikanti imaju priliku da se zaposle u kompaniji ukoliko za to postoji obostrani interes. U prethodne četiri sezone programa učestvovalo je 107 praktikanta, a više od 60 je nastavilo karijeru u NIS-u.

Novu generaciju operatera su u Rafineriji nafte u Pančevu pozdravili Goran Stojilković, direktor HIP-Petrohemije, Alisa Evsina, HR direktorka NIS-a, kao i druge kolege i bivši praktikanti, a sada zaposleni u kompaniji.

O ovogodišnjoj praksi, očekivanjima i planovima govore i mentori, koji će biti uz polaznike sve vreme trajanja prakse.

Milan Ostojin, rukovodilac Laboratorije za ispitivanja u NAFTAGAS-Tehničkim servisima, koji je ove godine jedan od mentora, kaže da je praksa za mlade često prvi pravi susret sa realnim poslovnim okruženjem, konkretnim izazovima, odgovornošću, različitim ljudima, karakterima i načinima razmišljanja.

„Tokom nje ne uče samo kako da pronađu rešenje za određeni problem, već i kako da se izbore za svoje mesto, jasno i argumentovano iznesu svoje stavove, usvoje nova znanja i iz svojih grešaka izvuku pouke. Pružajući im priliku da uče i razvijaju se, kompanija ne ulaže samo u buduće stručnjake, već i u sopstvenu sposobnost da ide ukorak sa vremenom“, rekao je Milan Ostojin.

Sanja Petković, vodeći inženjer spektrometrije i voda u Naučno-tehnološkom centru NIS-a (NTC), navodi da praksa za operatere predstavlja obostrani benefit za mlade ljude i kompaniju.

„To je izuzetna prilika da se mladi upoznaju sa radom u dobro organizovanom sistemu i da primene i unaprede svoja znanja stečena tokom školovanja. Ovaj program im je prilika za unapređenje stručnosti i ujedno prečica do zaposlenja u budućnosti. Pružanje ličnog radnog iskustva i deljenje dugo sticanog znanja i veština sa mladim ljudima izuzetno je za sve nas koji učestvujemo u ovom programu kao deo mentorskog tima“, navela je Sanja Petković.

Svoja očekivanja prenose i mladi operateri. Tijana Džambas je završila Tehničku školu „Pavle Savić“ u Novom Sadu, a praksu će obavljati u Laboratoriji Downstream. Od prakse očekuje da stekne potrebno iskustvo, a volela bi da nakon toga odmah dobije radno mesto u kompaniji.

Njen kolega Mateja Bogdanovski završio je Elektrotehničku školu „Nikola Tesla“ u Pančevu i radiće u Energani u okviru Rafinerije nafte u Pančevu.

„Planovi su mi da kad budem završio praksu u skorijem roku dobijem i posao i ostanem u NIS-u. Upisao sam fakultet za programiranje, videću da li će se kasnije nešto promeniti, ali za sada su mi planovi ovakvi“, rekao je Bogdanovski.

(Pančevac)