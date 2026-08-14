Hitno obaveštenje: Zatvaranje pontona u Kovinu zbog dezinsekcije

Ponton u Kovinu biće privremeno zatvoren za građane u subotu, 15. avgusta 2026. godine, zbog hitnih radova na dezinsekciji, saopštila je Turistička organizacija opštine Kovin.

Tretman suzbijanja insekata obavljaće se u ranim jutarnjim časovima, tačnije u periodu od 8 do 9 sati, i obuhvatiće celokupnu površinu pontona.

Pored opšte dezinsekcije, nadležne službe će u ovom terminu uklanjati opasna gnezda osa i zolja. Iz Turističke organizacije apeluju na građane, a naročito na vlasnike čamaca, da u navedenom periodu ne prilaze pontonu niti plovilima sa vode zbog sopstvene bezbednosti.

Takođe, moli se javnost da ovu informaciju hitno prenese svim korisnicima pontona koji nisu u prilici da prate obaveštenja putem društvenih mreža i grupa.

(Pančevac)