Galerija Babka izlaže u Americi

Grupa slovačkih umetnika iz Srbije iz Galerije „Babka“ iz Kovačice, Padine, Hajdučice na čelu sa direktorom Pavelom Babkom boravi u američkom Sidar Rapidsu, u saveznoj državi Ajovi, prenosi RTV Kovačica.

U Nacionalnom češko-slovačkom muzeju i biblioteci, gde imaju izložbu, primila iz dr Sesilijom Rokušek predsednica i izvršna direktorka pomenutih institucija. Doktorka Rakusek je, između ostalog, bila počasni konzul Slovačke na Floridi i govori čaški i slovački jezik.

Umetnici su deo izložbe koja predstavlja prelepu slovačku tradiciju naivnog slikarstva Kovačice. To je umetnička forma koja se prenosi generacijama i koju je sada priznao UNESCO.

Umetnici i njihov rad su samo najnovije blago koje je stiglo na vrata Nacionalnog češko-slovačkog muzeja i biblioteke.

Izložba će biti otovrena do 30. avgusta.

(Pančevac/RTV Kovačica)