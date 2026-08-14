Novo radno vreme blagajne JKP „Higijena“ Pančevo od 17. avgusta

PANČEVO – Blagajna u Uslužnom centru JKP „Higijena“ Pančevo, koja se nalazi na adresi Dimitrija Tucovića broj 5, radiće po izmenjenom radnom vremenu počevši od ponedeljka, 17. avgusta 2026. godine.

Kako je saopšteno iz ovog javnog komunalnog preduzeća, novo radno vreme blagajne biće od 9 do 17 časova svakog radnog dana.

Ove izmene stupaju na snagu od navedenog datuma i važiće do daljnjeg. Građani se mole da svoje obaveze i posete Uslužnom centru prilagode novom rasporedu rada.

(Pančevac)