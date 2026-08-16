Groznica Zapadnog Nila stigla u Vojvodinu

Specijalista epidemiologije Instituta za javno zdravlje Vojvodine Snežana Medić izjavila je za Tanjug da su ove nedelje u Vojvodini registrovana prva tri slučaja groznice Zapadnog Nila ove sezone.

Medić je navela da infekcija u najvećem broju slučajeva prolazi bez simptoma i da kod oko 80 odsto zaraženih ubod inficiranog komarca neće dovesti do pojave bilo kakvih tegoba.

„Negde u petini slučajeva javljaju se temperatura, groznica, glavobolja, osip i bolovi u mišićima, a to uglavnom prolazi bez potrebe za ozbiljnijim lečenjem“, rekla je Medić.

Dodala je da se kod manjeg broja obolelih mogu javiti ozbiljniji simptomi, poput glavobolje, povraćanja, pospanosti, izmenjenog mentalnog stanja, paraliza i epileptičnih napada, koji zahtevaju bolničko lečenje.

Medić je objasnila da su prirodni rezervoari virusa ptice, dok su komarci prenosioci, odnosno vektori bolesti, i naglasila da inficirani ljudi nisu zarazni za svoju okolinu.

Podsetila je da se slučajevi groznice Zapadnog Nila u Srbiji registruju od 2012. godine, sa izuzetkom 2020. godine, kada slučajevi nisu zabeleženi, što se povezuje sa efektima pandemije.

„Sa globalnim otopljavanjem smatramo da će ove bolesti biti svake godine kod nas. Moguće je i da sezona bude duža, da se slučajevi registruju ranije tokom leta, a zatim praktično i tokom jeseni“, rekla je Medić.

Govoreći o prevenciji, ona je istakla da je najvažnije sprečiti ubode komaraca, posebno kod starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Preporučila je izbegavanje boravka na otvorenom u područjima gde ima mnogo komaraca, naročito u blizini stajaćih voda, močvarnih predela i šuma, kao i izbegavanje izlazaka u sumrak i zoru.

Medić je savetovala i korišćenje repelenata na otkrivenim delovima tela, postavljanje komarnika na prozore i pražnjenje nepokrivenih posuda sa vodom u dvorištima, u kojima se komarci mogu da razmnožavaju.