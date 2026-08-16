Pančevo Južni Banat

Deliblatska peščara: Na terenu 300 ljudi i 70 mašina, gore tri velika žarišta

10:12

16.08.2026

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printscreen/RTS

Marko Marinković iz „Vojvodinašuma“ potvrdio je jutros da je požar u Deliblatskoj peščari još aktivan na linijama koje su široke i atipične i kreću se u rasponu od 30 do 50 metara ukupne dužine od oko 60 kilometara.

„Pratimo situaciju 24 sata dnevno i postoje tri velika žarišta koja se još gase. Cilj je da se požar ne širi dalje. Koristimo Nacionalni monitoring šuma Instituta za nizijsko šumarsto i životnu sredinu i trenutno možemo da potvrdimo da je opožareno oko 3.650 hektara“, rekao je dipl.inž. šumarstva i izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj u preduzeću „Vojvodinašuma“ Marinković u Jutarnjem programu RTS.

On je potvrdio da su radnici „Vojvodinašuma“ na terenu zajedno sa pripadnicima MUP i da se trenutno sa požarom bori ukupno 300 ljudi i 70 mašina.

Kako je istakao, postoje još uvek tri velika i dva manja žarišta, a požar se gasi u okviru tih granica.

„Pratimo situaciju 24 sata dnevno. Cilj je da odbrambene pruge odbranimo i da ih požar ne probije“, naveo je Marinković i dodao da je situacija stabilnija, ali da se ne može reći da će požar biti ugašen u kraćem periodu od dan ili dva.

Podsetio je da je požar nastao u području Deliblatske peščare 21. jula i da je detektovan video-nadzorom.

„Od tada su uspostavljena dežurstva od po 20 ljudi tokom 24 sata. Požar je detektovan i 26. jula, potom početkom avgusta i konačno 5. avgusta kada je buknuo požar sa kojim se još borimo zbog vetrova i tla koje pogoduje širenju vatre“, rekao je Marinković.

Govoreći o ekološkoj šteti koju ovakvi požari mogu da izazovu Marinković je ukazao da je glavni zadatak da se tri meseca posle požara izradi sanacioni plan koji podrazumeva verifikovanje i evaluaciju štetu i planove za obnovu.

 

„Zajedničkim, multisektorskim pristupom utvrdiće se načini sanacije. Usled klimatskih promena šumarska služba mora proaktivno da obnavlja i sanira uništenu površinu. Deliblatska peščara će se brzo obnoviti, a mi moramo da unesemo nove vrste kao što je npr. hrast medunac, da bismo obnovili uništene površine. To će odreditit struka“, rekao je Marinković i dodao da čovek mora da pomogne prirodi ako hoće da neguje željene biljne vrste.

Marinković je naglasio da su video-nadzor, rana detekcija požara i moderne tehnologije suština prevencije.

„Od 2006. godine u Deliblatskoj peščari postoji takav sistem i on je nedavno modernizovan. Na žalost i pored tehnologije nismo uspeli da sprečimo širenje požara zvog nepovoljnih vremenskih uslova“, rekao je Marinković.

On je podsetio da preko 90 odsto požara nastaje zbog ljudskog nemara i istakao da su ljudi često neoprezni i bacaju opuške nesvesni da to može da proizvede štetu i katastrofalne posledice.

„Moramo svi da budemo pažljivi. Zahvaljujem svim građanima koji su nam pomagali da obuzdamo požar sa kojim se borimo više od 10 dana“, rekao je Marinković.

Tagovi

Deliblatska peščara JP Vojvodinašume Marinković požarište

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