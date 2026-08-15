Požar kod gasne stanice u Velikoj Gredi: Brza akcija vatrogasaca

VELIKA GREDA – U ataru naseljenog mesta Velika Greda izbio je veliki požar koji je zahvatio oko dva hektara suve trave, korova, strnjišta i stabala. Ovaj događaj izazvao je veliku zabrinutost meštana jer se u neposrednoj blizini vatrene stihije nalazi sabirna gasna stanica, kao i divlja deponija koja dodatno povećava rizik.

Zahvaljujući brzoj intervenciji Vatrogasno-spasilačke jedinice Plandište, širenje vatre je uspešno zaustavljeno, a požar je lokalizovan. Zbog snažnog vetra i suve vegetacije na terenu je dežurala pojačana ekipa kako bi se situacija u potpunosti držala pod kontrolom.

„Požar je vrlo brzo lokalizovan i sprečeno je njegovo dalje širenje. Nadležna ekipa će biti na terenu i pratiti situaciju i tokom narednog perioda”, istakli su predstavnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Plandište. Na mestu događaja bile su i ekipe komunalne inspekcije, a istraga o uzrocima izbijanja požara je u toku.

(Pančevac/S.L)