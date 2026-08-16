Masovna tuča na koncertu Amadeus benda u Spužu: Više povređenih

SPUŽ – Tokom sinoćnjeg koncerta popularnog sastava „Amadeus bend” u Spužu došlo je do opšteg meteža i masovne tuče među posetiocima. Sukob je izbio u publici u trenutku dok je bend na bini izvodio numeru sa gošćom Teodorom Šćepanović.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako je incident počeo koškanjem, a potom brzo eskalirao u divlji fizički obračun većeg broja gostiju. Uprkos haosu koji se dešavao tik ispred bine, članovi „Amadeus benda” nisu prekidali nastup, već su nastavili sa svirkom.

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Da bi se sprečile teže posledice, prvo je reagovalo privatno obezbeđenje, a ubrzo su na teren izašli i službenici Odeljenja bezbednosti Danilovgrad. Policija je brzom akcijom uspostavila kontrolu i povratila javni red i mir. Prema prvim informacijama portala „Interno”, u ovom incidentu povređeno je više osoba, ali niko nije zadobio teže povrede.

(Interno)