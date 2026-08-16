Zabava

Masovna tuča na koncertu Amadeus benda u Spužu: Više povređenih

09:53

16.08.2026

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Printscreen/Instagram/portal_interno_cg

 

SPUŽ – Tokom sinoćnjeg koncerta popularnog sastava „Amadeus bend” u Spužu došlo je do opšteg meteža i masovne tuče među posetiocima. Sukob je izbio u publici u trenutku dok je bend na bini izvodio numeru sa gošćom Teodorom Šćepanović.
Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako je incident počeo koškanjem, a potom brzo eskalirao u divlji fizički obračun većeg broja gostiju. Uprkos haosu koji se dešavao tik ispred bine, članovi „Amadeus benda” nisu prekidali nastup, već su nastavili sa svirkom.

Da bi se sprečile teže posledice, prvo je reagovalo privatno obezbeđenje, a ubrzo su na teren izašli i službenici Odeljenja bezbednosti Danilovgrad. Policija je brzom akcijom uspostavila kontrolu i povratila javni red i mir. Prema prvim informacijama portala „Interno”, u ovom incidentu povređeno je više osoba, ali niko nije zadobio teže povrede.

(Interno)

Tagovi

Amadeus bend Danilovgrad incident na koncertu masovna tuča Spuž

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