Zemljotres pogodio Srbiju: Ovde je bio epicentar

Zemljotres magnitude 2,4 stepena po Rihterovoj skali registrovan je jutros u okolini Kraljeva.

Prema dostupnim podacima, potres je zabeležen u 7.24 časa po lokalnom vremenu, javlja RSZ.

Potresi ovakve jačine najčešće ne izazivaju materijalnu štetu, mada se mogu osetiti u blizini epicentra.