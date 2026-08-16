Zemljotres pogodio Srbiju: Ovde je bio epicentar

Svečano otvareni 12. Preobraženjski dani
10:42
16.08.2026
Zemljotres magnitude 2,4 stepena po Rihterovoj skali registrovan je jutros u okolini Kraljeva.
Prema dostupnim podacima, potres je zabeležen u 7.24 časa po lokalnom vremenu, javlja RSZ.
Potresi ovakve jačine najčešće ne izazivaju materijalnu štetu, mada se mogu osetiti u blizini epicentra.
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