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Zemljotres pogodio Srbiju: Ovde je bio epicentar

09:58

16.08.2026

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Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 2,4 stepena po Rihterovoj skali registrovan je jutros u okolini Kraljeva.

Prema dostupnim podacima, potres je zabeležen u 7.24 časa po lokalnom vremenu, javlja RSZ.

Potresi ovakve jačine najčešće ne izazivaju materijalnu štetu, mada se mogu osetiti u blizini epicentra.

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Kraljevo Srbija zemljotres

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