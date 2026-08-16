Svečano otvareni 12. Preobraženjski dani

PANČEVO – Manifestacija „Preobraženjski dani”, u organizaciji Udruženja žena „Pančevke” iz Gornjeg grada, uspešno je okupila veliki broj posetilaca svih generacija koji su uživali u bogatom i raznovrsnom programu.

Program je svečano otvoren tradicionalnom izložbom ručnih radova. Posetioci su imali priliku da vide autentične rukotvorine, vezove i pletiva koja čuvaju kulturnu baštinu ovog kraja od zaborava.

Najmlađi su uživali u kreativnom i edukativnom kutku. Kroz interaktivne igrice i ekološki kviz posvećen zaštiti životne sredine, mališani su na zabavan način učili o važnosti očuvanja prirode, a najuspešniji su nagrađeni gromoglasnim aplauzima.

Manifestacija je zaokružena dinamičnim kulturno-umetničkim programom. Publika je uživala u koreografijama i tradicionalnim igrama koje su izveli članovi KUD-a „SM Čigra” iz Pančeva i KUD-a „Vasil Hadžimanov” iz Jabuke, koji su svojom energijom i raskošnim narodnim nošnjama oduševili prisutne.

Ovim događajem Udruženje žena „Pančevke” još jednom je potvrdilo važnost očuvanja tradicije, zajedništva i edukacije mladih u Pančevu.

U estradnom delu nastupao je poznati domaći sastav Quart Core Band, a odmah nakon njih i regionalna muzička zvezda Dženan Lončarević.

Tokom održavanja manifestacije deo ulice Dimitrija Tucovića, kod Preobražnjskog hrama biće zatvoren za saobraćaj od 15. do 20. avgusta, najavljuju organizatori. Održavanje manifestacije pomogli su grad Pančevo i Turistička organizacija grada Pančeva uz mnogobrojne sponzore.

(Pančevac)