Pančevo Pančevo u slikama

Svečano otvareni 12. Preobraženjski dani

18:54

16.08.2026

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Foto: Radovan Đerić

PANČEVO – Manifestacija „Preobraženjski dani”, u organizaciji Udruženja žena „Pančevke” iz Gornjeg grada, uspešno je okupila veliki broj posetilaca svih generacija koji su uživali u bogatom i raznovrsnom programu.
Program je svečano otvoren tradicionalnom izložbom ručnih radova. Posetioci su imali priliku da vide autentične rukotvorine, vezove i pletiva koja čuvaju kulturnu baštinu ovog kraja od zaborava.

Foto: Radovan ĐerićFoto: Radovan Đerić

Najmlađi su uživali u kreativnom i edukativnom kutku. Kroz interaktivne igrice i ekološki kviz posvećen zaštiti životne sredine, mališani su na zabavan način učili o važnosti očuvanja prirode, a najuspešniji su nagrađeni gromoglasnim aplauzima.
Manifestacija je zaokružena dinamičnim kulturno-umetničkim programom. Publika je uživala u koreografijama i tradicionalnim igrama koje su izveli članovi KUD-a „SM Čigra” iz Pančeva i KUD-a „Vasil Hadžimanov” iz Jabuke, koji su svojom energijom i raskošnim narodnim nošnjama oduševili prisutne.

Ovim događajem Udruženje žena „Pančevke” još jednom je potvrdilo važnost očuvanja tradicije, zajedništva i edukacije mladih u Pančevu.

Foto: Radovan Đerić

U estradnom delu nastupao je  poznati domaći sastav Quart Core Band, a odmah nakon njih i regionalna muzička zvezda Dženan Lončarević.

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Foto: Udruženje „Vešte ruke“

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Foto: Radovan Đerić

Foto: Udruženje „Vešte ruke“

Tokom održavanja manifestacije deo ulice Dimitrija Tucovića,  kod Preobražnjskog hrama biće zatvoren za saobraćaj od 15. do 20. avgusta, najavljuju organizatori. Održavanje manifestacije pomogli su grad Pančevo i Turistička organizacija grada Pančeva uz  mnogobrojne sponzore.

(Pančevac)

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preobaženjski dani

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