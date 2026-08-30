Magazin

Nova Huawei Pura 90s serija stigla u Srbiju: Glamurozna premijera na Belom dvoru

14:24

30.08.2026

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Printscreen/YT

BEOGRAD – Kompanija Huawei večeras je u ekskluzivnom ambijentu Belog dvora, pred više od 200 zvanica, domaćoj publici premijerno predstavila najnoviju generaciju uređaja. U središtu pažnje bila je flegšip Huawei Pura 90s serija, predvođena modelima Pura 90s Pro i Pura 90s Pro Max, dok su posetioci imali priliku da vide i novi tablet MatePad Air, kao i bežične slušalice FreeClip 2s.
Ova premijera okupila je brojne predstavnike medija, poslovne partnere, influensere, poznate ličnosti, ali i dugogodišnje verne korisnike koji razvoj ove tehnološke linije prate od samih početaka.

 

📱 Tehnologija i estetika: Šta donosi Huawei Pura 90s serija?
Nova Pura linija predstavlja sledeće poglavlje u prepoznatljivom portfoliju kompanije, stavljajući fokus na tri ključna stuba savremenih pametnih telefona:
Napredna fotografija: Nastavak tradicije pomeranja granica u mobilnoj industriji po kojoj je Pura serija svetski poznata.
Autentičan dizajn: Prepoznatljiva vizuelna filozofija koja spaja luksuz i vrhunsku ergonomiju.
Maksimalna izdržljivost: Nova generacija je posebno osmišljena da ponudi visoku pouzdanost i otpornost u nepredvidivim situacijama svakodnevnog života.

 

„Milioni korisnika širom sveta danas se oslanjaju na Huawei uređaje i ponosni smo na to poverenje. Večeras ne predstavljamo samo novu seriju pametnih telefona, već i širu viziju povezanosti, inovacija i budućnosti komunikacije“, poručio je Steven Huang, generalni menadžer Huawei Consumer Business Group za Srbiju.

💻 Širenje ekosistema: Predstavljeni i MatePad Air i FreeClip 2s
Pored pametnih telefona koji su privukli najveće interesovanje, Huawei je domaćem tržištu ponudio i moćne prateće uređaje namenjene radu, kreativnosti i zabavi:
Huawei MatePad Air: Elegantan i tanak tablet visokih performansi, projektovan za naprednu produktivnost i profesionalni dizajn u pokretu.
Huawei FreeClip 2s: Bežične slušalice nove generacije sa jedinstvenim otvorenim dizajnom (open-ear), koje donose vrhunski kvalitet zvuka i celodnevnu udobnost.

Lansiranjem ovih modela na domaćem tržištu, Huawei je potvrdio svoju strategiju daljeg povezivanja tehnoloških inovacija sa realnim, svakodnevnim potrebama savremenih korisnika.

(Pančevac)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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