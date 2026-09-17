Druga prilika za obrazovanje odraslih iz Pančeva bez osnovne škole

Neke životne okolnosti prekinu školovanje, ali to ne znači da prilika mora zauvek da ostane propuštena. U Osnovnoj školi „Đura Jašić“ u Pančevu odrasli stariji od 15 godina mogu da nastave tamo gde su nekada stali.

Povratak u školsku klupu nije rezervisan samo za decu. Za odrasle koji osnovno obrazovanje nisu završili, postoji program koji je prilagođen upravo njima i koji, osim znanja, može da otvori vrata za nastavak školovanja i nove poslovne mogućnosti, piše RTV.

„Najviše polaznika ima nezavršen 7. ili 8. razred, tako da ih je tu i najviše, ove godine skoro 30. U prvom i drugom ciklusu ih ima nešto manje, oko 25. Dakle, ove godine ćemo više od 50 polaznika u sva tri ciklusa obrazovati“, kaže Goran Bokanić, direktor OŠ „Đura Jakšić“ Pančevo.

Za polaznike su obezbeđeni besplatni udžbenici, kao i refundacija putnih troškova za nezaposlene.

„Nastava je organizovana svakodnevno, od 17 sati, imaju četiri ili pet časova, u zavisnosti od grupe i ciklusa koji pohađaju. Jedan razred se završava za polugodište. Znači, 5. i 6. razred za jednu školsku godinu, isto tako i za 7. i 8. razred“, objašnjava Bokanić.

Prijava nije vezana za početak školske godine. Zainteresovani mogu da se upišu tokom cele godine. Jer druga šansa za obrazovanje ne mora da dođe prerano ili prekasno, važno je da dođe.

(RTV)