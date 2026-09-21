Anka Simin Damjanov: Nastavljamo sa podrškom našim penzionerima

Predsednica opštine Opovo Anka Simin Damjanov, zajedno sa predsednikom Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Opovo Predragom Ginculjem i predsednikom Udruženja penzionera opštine Opovo Žikom Nestorovićem, posetila je najstarije sugrađane u ovoj lokalnoj samoupravi. Ova poseta nastavak je dugogodišnje prakse neposrednog i otvorenog razgovora sa penzionerima o njihovim svakodnevnim potrebama i društvenom životu.

Otvoren dijalog i novi sadržaji za treće doba

Tokom srdačnog susreta detaljno se razgovaralo o svakodnevici starijih meštana, tekućim aktivnostima udruženja, ali i o konkretnim mogućnostima za pokretanje novih društvenih sadržaja koji bi dodatno obogatili njihovo slobodno vreme i međusobno druženje.

Lokalna samouprava i penzionersko udruženje koriste ove susrete kao direktan kanal komunikacije kako bi čuli realne predloge i sugestije sa terena, te zajednički sagledali na koji način mogu dodatno da unaprede položaj najstarijih. Predstavnici opštine su tom prilikom posebno istakli ogroman značaj penzionerskih organizacija, koje svojim bogatim iskustvom i aktivizmom daju neprocenjiv doprinos celoj lokalnoj zajednici.

Podrška lokalne samouprave neće izostati

Predsednica opštine Anka Simin Damjanov poslala je jasnu poruku da najstariji sugrađani mogu čvrsto da računaju na pomoć opštinskih institucija i u narednom periodu.

„Lokalna samouprava će nastaviti da pruža punu podršku penzionerima i njihovom udruženju, uz stalno nastojanje da kroz direktan razgovor i blisku saradnju brzo i adekvatno odgovorimo na sve njihove potrebe i pokrenute inicijative“, naglasila je Simin Damjanov.

Ovaj susret protekao je u izuzetno prijatnoj i toploj atmosferi, a svi učesnici su se složili da je neposredan kontakt na terenu najbolji i najefikasniji način za realno sagledavanje potreba svih generacija u opštini Opovo.

(Naše Opovo)