Šest medalja za veslače Tamiša na Prvenstvu Srbije

Takmičari Veslačkog kluba „Tamiš“ iz Pančeva ostvarili su izuzetne rezultate na Prvenstvu Srbije za pionire i veterane, koje je održano na Adi Ciganliji u Beogradu. U veoma jakoj konkurenciji, pančevački veslači su pokazali veliku borbenost i visok nivo forme, donevši u svoj grad ukupno šest medalja – dve zlatne, tri srebrne i jednu bronzanu.

Veterani neprikosnoveni: Dva zlata i dva srebra

Najiskusniji članovi „Tamiša“ dominirali su u svojim disciplinama i potvrdili klasu na državnom nivou:

Jovan Opačić: Osvojio je prvo mesto i zlatnu medalju u disciplini skif za veterane.

Milan Puzić: Takođe se okitio zlatnim odličjem i zauzeo prvo mesto u trci skifova za veterane.

Aleksandar Jovanović i Vladeta Zmijanović: Stigli su do drugog mesta i srebrne medalje u disciplini dvojac bez kormilara.

Branislav Milovanov: Osvojio je vicešampionsku titulu i srebrnu medalju u disciplini skif za veterane.



Pioniri doneli srebro i bronze u Pančevo

Nove generacije pančevačkih veslača pokazale su da klub ima svetlu budućnost, ostvarivši sjajne plasmane na pobedničko postolje:

Luka Milovanov: Postao je vicešampion Srbije osvojivši drugo mesto i srebrnu medalju u trci skifova za pionire.

Jana Petrović i Miona Tintor: Izborile su treće mesto i bronzanu medalju u disciplini dubl skul za pionirke.

Aleksija Radić, Elena Veličković, Petra Stojanović i Petra Smiljanić: Osvojile su bronzano odličje zauzevši treće mesto u disciplini četverac skul za pionirke.

Zapažene rezultate i važne bodove za klub ostvarili su i Petar Rula i Strahinja Bodrožić (četvrto mesto u dubl skulu za pionire), Ivona Arsić (peto mesto u skifu za pionirke), kao i Strahinja Matijas i Vuk Rovčanin (peto mesto u dubl skulu za pionire).

Iz uprave kluba uputili su iskrene čestitke svim takmičarima na uloženom ogromnom trudu, sportskoj borbenosti i ostvarenim rezultatima na Adi Ciganliji, uz poruku da su ponosni na sve članove tima koji su još jednom dostojno reprezentovali Pančevo.

(Pančevac/S.L)