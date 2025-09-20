Viber ima skrivena podešavanja koja skoro svi ignorišu, a evo zašto su važna

Većina korisnika u Srbiji koristi Viber svakodnevno, ali retko ko ulazi u detaljna podešavanja aplikacije.

Upravo tamo se kriju skrivene opcije koje utiču na privatnost, bateriju i potrošnju interneta, a mnogi ih godinama drže uključene ili isključene bez razumevanja.

Skrivena podešavanja Vibera nisu lako vidljiva jer se nalaze duboko u meniju, ali mogu u potpunosti da promene način korišćenja aplikacije. Od toga da li će vam baterija trajati duže, do toga da li će drugi videti kada ste onlajn, sve zavisi od ovih opcija.

Mnogi korisnici otkriju ove funkcije tek kada primete da im telefon usporava ili da im internet paket nestaje brže nego što bi trebalo. A dovoljno je nekoliko dodira da se sve prilagodi vašim potrebama.

Koja podešavanja obavezno treba proveriti

Prva opcija koju svi ignorišu je “Prikaži status onlajn”. Ako je uključena, svako može da vidi kada ste aktivni, što mnogi korisnici žele da izbegnu. Isključivanjem ove funkcije zadržavate privatnost i sami birate kada želite da budete “vidljivi”.

Druga važna stavka su automatska preuzimanja fajlova. Viber po podrazumevanim podešavanjima preuzima fotografije, video klipove i glasovne poruke, što može da potroši i internet i memoriju. Gašenjem automatskog preuzimanja kontrolišete šta se čuva na telefonu i štedite prostor.

Treće, u meniju obaveštenja nalazi se opcija koja vam omogućava da isključite prikaz poruka na zaključanom ekranu. To znači da sadržaj novih poruka neće biti vidljiv nikome ko drži vaš telefon u ruci.

Zašto su ova podešavanja važna

Privatnost na Viberu, ušteda baterije i manja potrošnja mobilnog interneta direktno zavise od ovih skrivenih opcija. Kada ih podesite po svom izboru, aplikacija radi brže, a vaš telefon postaje sigurniji.

Ignorisanje ovih funkcija može dovesti do toga da trošite više nego što mislite, ali i da nehotice otkrivate informacije koje bi trebalo da ostanu privatne. Zato je važno odvojiti nekoliko minuta i detaljno pregledati sve postavke.

Ova podešavanja su tu upravo da biste imali kontrolu – pitanje je samo da li ćete ih iskoristiti.

(Objektiv)