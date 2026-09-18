Nagradno putovanje za najbolje učenike škole Moša Pijade iz Debeljače

DEBELjAČA – Učenici sa odličnim uspehom iz Osnovne škole „Moša Pijade“ iz Debeljače uživali su u nagradnom putovanju i poseti Palati nauke u Beogradu. Ovaj podsticajan projekat, koji ima za cilj da nagradi trud i kontinuirani rad, uspešno je realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Cilj ove školske akcije bio je da motiviše učenike na dalji lični razvoj i odgovornost, ali i da doprinese stvaranju pozitivnog školskog okruženja u kojem se uspeh javno prepoznaje. Iz uprave škole poručili su da su izuzetno ponosni na svoje đake i poželeli im da ostanu radoznali, vredni i spremni za nova naučna znanja i životna iskustva.

(Pančevac/S.L)