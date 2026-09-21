Uhapšen muškarac zbog sumnje da je silovao mladića

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su V. P. (33) zbog sumnje da je izvršio krivično delo silovanje na štetu 25-godišnjeg muškarca.

Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, hapšenje je izvršeno po njihovom nalogu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, u zakonskom roku, biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Zaprećena kazna za silovanje zavisi od okolnosti pod kojima je delo izvršeno i biće utvrđena tokom istrage.

Dalji postupak vodiće nadležno tužilaštvo.

(Telegraf.rs)