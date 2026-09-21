Uhapšen muškarac zbog sumnje da je silovao mladića

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su V. P. (33) zbog sumnje da je izvršio krivično delo silovanje na štetu 25-godišnjeg muškarca.
Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, hapšenje je izvršeno po njihovom nalogu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, u zakonskom roku, biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Zaprećena kazna za silovanje zavisi od okolnosti pod kojima je delo izvršeno i biće utvrđena tokom istrage.
Dalji postupak vodiće nadležno tužilaštvo.
(Telegraf.rs)
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