Hronika

Uhapšen muškarac zbog sumnje da je silovao mladića

11:30

21.09.2026

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Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su V. P. (33) zbog sumnje da je izvršio krivično delo silovanje na štetu 25-godišnjeg muškarca.

Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, hapšenje je izvršeno po njihovom nalogu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, u zakonskom roku, biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Zaprećena kazna za silovanje zavisi od okolnosti pod kojima je delo izvršeno i biće utvrđena tokom istrage.

Dalji postupak vodiće nadležno tužilaštvo.

(Telegraf.rs)

Tagovi

muškarac silovanje Više javno tužilaštvo u Beogradu.

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