Osnovci iz Opova napisali svoje bajke: Najbolje autore čekaju nagrade

U školskoj biblioteci ОŠ „Dositej Obradović“ u Opovu je 18. septembra održan kreativni deo književnog konkursa „Napiši svoju bajku“. Konkurs je organizovalo Udruženje sunarodnika i prijatelja Rusije „Srbija u srcu – Rusija u duši“ u okviru projekta „Nedelja ruskog dečijeg filma – Čarobni svet bajke“.

Tog dana su učenici od 5. do 8. razreda opštine Opovo nakratko postali pravi pisci. Pred mladim učesnicima bio je uzbudljiv zadatak — da samostalno osmisle i napišu svoju bajku, ispunjenu čarolijom, avanturama i dobrim junacima, prenosi Glas Opova.

Za mnoge učenike ovo je bila prilika da se prvi put oprobaju u ulozi autora. Na stranicama školskih svezaka rađali su se neobični zapleti, pojavljivali bajkoviti junaci, događali čudesni događaji i magične preobrazbe. Svaki učesnik stvarao je svoj jedinstveni svet, u kojem je bilo mesta za prijateljstvo, hrabrost, uzajamnu pomoć i dobrotu.

Posebno je važno što su učenici samostalno pisali svoje sastave. Kroz književno stvaralaštvo razvijali su maštu, učili da izraze svoje misli i osećanja, a istovremeno se upoznavali sa bogatom narodnom tradicijom bajke.

Književni konkurs nije bio samo kreativni zadatak, već i deo šireg rada na duhovnom i moralnom vaspitanju dece, razvijanju interesovanja za književnost i ruski jezik, kao i jačanju kulturnih veza između Srbije i Rusije.

Bajka je u ovom projektu postala poseban jezik komunikacije. Ona omogućava da se sa decom o važnim ljudskim vrednostima razgovara na jednostavan i zanimljiv način, kroz njima razumljive i bliske slike i junake. A mogućnost da sami stvaraju bajkovite priče pomaže učenicima da shvate da književnost nisu samo knjige koje čitamo, već i priče koje svako od nas može da ispriča.

Sada sve konkursne radove očekuje naredna faza — pažljiv rad žirija. Sastave učesnika ocenjivaće komisija na čelu sa koordinatorkom konkursa Anitom Milanov.

Pobednici će biti izabrani u dve uzrasne kategorije:

5–6. razred;

7–8. razred.

Imena najboljih mladih autora biće poznata u novembru, kada će biti održana svečana ceremonija dodele nagrada. Pobednike očekuju nagrade i bajkovite knjige na ruskom jeziku.

A najvažniji rezultat konkursa već postoji: učenici su se oprobali u književnom stvaralaštvu, dali mašti slobodu i stvorili sopstvene priče.

Konkurs „Napiši svoju bajku“ se nastavlja. Predstoje rad žirija, izbor pobednika i susret sa mladim autorima na svečanoj ceremoniji dodele nagrada.

Konkurs se realizuje uz grant podršku Fonda „Ruski mir“, Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u Srbiji i Opštine Opovo.

(Glas Opova)