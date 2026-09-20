U Starčevu održana dečja likovna radionica „Neolitska 3D linija“

Dom kulture i Muzej Starčevo uspešno su priveli kraju još jedan izuzetno uspešan i kreativan ciklus namenjen najmlađima. U autentičnom ambijentu Muzeja Starčevo održana je završna dečja likovna radionica pod nazivom „Neolitska 3D linija“, gde je deci pružena prilika da na potpuno nov, nesvakidašnji i interaktivan način istraže i ožive bogato arheološko nasleđe iz doba neolita.

Direktor Doma kulture u Starčevu, Marko Ivošević, objasnio je da je ova radionica i ovog puta pronašla nepresušnu inspiraciju u starčevačkoj kulturi, ali na jedan potpuno drugačiji i savremeniji način. Radionicu je osmislila i uspešno vodila lokalna umetnica Marijana Stamenković, koja je mališanima otkrila tehniku kombinovanja različitih materijala radi stvaranja trodimenzionalnog efekta na platnu.

Glavni akteri ovog umetničkog stvaralaštva bila su deca iz Osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić“ iz Starčeva. Za većinu njih ovo nije bilo prvo učešće u programima muzeja, što je najbolji dokaz da se lokalni školarci uvek rado vraćaju istraživanju novih likovnih tehnika, ali i dubljem upoznavanju sa istorijom svog mesta.

Svi unikatni radovi nastali tokom ovog drugog ciklusa, koji je obuhvatio ukupno tri tematske radionice, biće objedinjeni i svečano izloženi u galeriji Narodnog muzeja u Starčevu, gde će roditelji i svi sugrađani moći da pogledaju kreativna remek-dela najmlađih.

Završetkom ovog ciklusa aktivnosti u Starčevu ne prestaju. Sa dolaskom jesenje i zimske sezone, Dom kulture i Muzej uveliko pripremaju bogat i raznovrstan kulturni program, koji će, prema najavama organizatora, doneti niz zanimljivih, edukativnih i privlačnih dešavanja za posetioce svih generacija.

(Pančevac/RTV Pančevo)