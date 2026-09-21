MUP upisuje 900 novih polaznika u COPO: 44 za rad na području PU Pančevo

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis 900 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, koji će se školovati za poslove policajca, saobraćajca i graničnog policajca. Četrdeset četvoro je za rad na području PU u Pančevu.

Stručno osposobljavanje namenjeno je devojkama i mladićima koji žele da obuku uniformu i stanu u službu bezbednosti građana. Prema zvaničnom planu, najveći broj polaznika biće primljen za područje Policijske uprave za grad Beograd (362), dok će preostala mesta biti raspoređena na preostale policijske uprave širom Srbije, uključujući Pančevo (44), Šabac (40), Vranje (45), Sremsku Mitrovicu (39) i druge gradove.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije starosti od 18 do 30 godina, sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom i stalnim prebivalištem na teritoriji policijske uprave za koju se prijavljuju. Pored opštih pravnih i bezbednosnih kriterijuma, kandidati moraju da ispunjavaju specifične zdravstvene, psihološke i fizičke standarde, kao i da poseduju vozačku dozvolu B kategorije (ili potvrdu o započetoj obuci).

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se isključivo u policijskoj stanici prema mestu prebivališta kandidata. Izborni postupak vodiće posebna komisija MUP-a, a polaznici će se kroz rigoroznu obuku u Sremskoj Kamenici pripremati za odgovorne zadatke uniformisanih policijskih službenika.

Detalje konkursa možete videti OVDE.

(Pančevac/S.L)