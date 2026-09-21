Kako da znate da li su jaja koja kupujete „domaća“

Kupovina „domaćih“ jaja na pijaci ne bi trebalo da se zasniva samo na poverenju u prodavca.

Boja ljuske, veličina jajeta ili intenzitet žumanca nisu pouzdani dokazi da je ono zaista proizvedeno na domaćem gazdinstvu. Mnogo sigurniji trag nalazi se na samom jajetu.

Kod jaja A klase proizvođački kod pokazuje način uzgoja koka i zemlju porekla. Prvi broj označava način uzgoja: 0 je organski, 1 slobodni, 2 podni, a 3 kavezni uzgoj.

Oznaka RS označava Srbiju, dok ostatak koda omogućava identifikaciju proizvođača i objekta. Ako se jaja prodaju neupakovana, kao što je često slučaj na pijaci, prodavac treba da obezbedi informacije o poreklu, načinu uzgoja, roku trajanja i značenju proizvođačkog koda, piše Kamatica.

Zato kupac ima pravo da pita ko je proizvođač i odakle jaja dolaze. Važno je i da se pojam „domaće“ ne poistovećuje sa organskim ili slobodnim uzgojem. To su različite kategorije. Takođe, tamnije žumance ne znači automatski da je jaje kvalitetnije ili da potiče sa sela, jer na njegovu boju utiče ishrana kokošaka.

Zato pri kupovini ne treba verovati samo izgledu jajeta ili priči prodavca. Oznaka na jajetu i dostupni podaci o proizvođaču mnogo su pouzdaniji pokazatelji njegovog porekla i načina proizvodnje.

(Kamatica)